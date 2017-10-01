Барселона, Испания, 1 октября, 2017, 16:38 — ИА Регнум. В Каталонии в результате столкновений митингующих с сотрудниками полиции пострадали более 300 человек. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил официальный представитель женералитата Жорди Турул на пресс-конференции.

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«Ранения и травмы получили 337 человек (…), — говорит чиновник. — Мы призываем людей обращаться в больницы и каталонские правоохранительные органы».

При этом Турул добавил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября 2017 г. в Каталонии открылись избирательные участки, на которых жителям региона предлагается проголосовать «за» или «против» образования независимой Республики Каталония.

Официальный Мадрид считает референдум незаконным и противодействует ему всеми возможными способами.

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