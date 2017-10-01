Ростов-на-Дону, 1 октября, 2017, 15:54 — ИА Регнум. Спустя два месяца после объявления о повышении платы за проезд в общественном транспорте Ростова-на-Дону, сити-менеджер города-миллионника Виталий Кушнарёв подписал соответствующее постановление, передаёт корреспондент ИА REGNUM 1 октября.

ИА REGNUM В ростовском автобусе

Так, согласно документу, в автобусах и маршрутных такси при оплате проезда наличными горожанин должен выложить 24 рубля за одну поездку. Исключение только у держателей пластиковых транспортных карт, для которых тариф установлен в размере 20 рублей. Но безнал действует только в автобусах, да и то только в тех, в которых установлены валидаторы. К слову, аппараты имеются не везде. В трамваях и троллейбусах стоимость проезда решено не повышать. За поездку на экологически чистом виде транспорта пассажир по-прежнему платит 17 рублей. Здесь стоит обратить внимание, что горожане, возможно, и с удовольствием пересели бы на этот вид транспорта, но только маршрутная сеть их сокращена до минимума.

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Выживет ли ростовский троллейбус?

Те, кто вынужден воскресным днём передвигаться из одной точки донской столицы в другую, омрачены нововведением. Особенно пассажиры маршрутных такси, состояние которых просто удручающее. Большинство подвижного состава транспорта малой вместимости не только требует ремонта, но и водителям зачастую следует заново выучить правила дорожного движение и ответственнее относиться к людям. Стоит только привести в пример неоднократные жалобы на хамство со стороны шофёров и курение прямо в салоне.

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Также регулярно в социальных сетях пассажиры рассказывают о различных ЧП. К примеру, только на этой неделе у маршрутки №40 отвалились колёса, а у микроавтобуса, курсирующего по маршруту №99, отвалилась дверь. Получается, что карманы ростовчан теперь будут пустеть на четверть больше, а качество перевозок только ухудшается.

Стоит отметить, что в конце июля, когда было объявлено о повышении стоимости проезда, фигурировал тариф в размере 25 рублей. Якобы автотранспортные предприятия и вовсе просили 35 рублей, но чиновники смягчили рост. Но это всё равно вызвало шквал негативных отзывов в сторону городского руководства, что притормозило принятие решения. Чем было обусловлено такое резкое повышение — аж на треть, чиновники пояснить затруднились. Тогда по просьбе депутата Госдумы Сергея Иванова (ЛДПР) в процесс роста стоимости проезда вмешалась прокуратура. Опять-таки никаких официальных заявлений от чиновников не последовало. Стало только известно, что проезд повысится не на 25 рублей, а на 24 рубля.

В региональным СМИ тем временем появилась информация о том, что автотранспортные предприятия и вовсе предлагали оставить тариф 19 рублей, но городская администрация не пошла на это.

«По расчётам, которые в мэрию представляли перевозчики, экономически обоснованный тариф на электротранспорт — 38 рублей, на автобусы — 37. Но затем мы предложили второй вариант — оставить 19 рублей для пассажиров, а нам дотировать разницу между этим тарифом и экономически обоснованным. Но получили отказ», — цитирует представителя АТП портал ‪1rnd.ru‬ на условиях анонимности.

Убедительный ответ на вопрос обоснованности роста тарифа на проезд в общественном транспорте дал политолог Антон Говоров. Все оказалось проще простого: таким образом горожан в преддверии чемпионата мира по футболу, который южная столица также будет принимать в 2018 году, решили перевести на безналичную систему оплаты.

«Увы, информационная составляющая действий горадминистрации по-прежнему хромает: не прозвучало никаких попыток хотя бы упрощенно объяснить, чем вызван такой шаг. На самом деле, по моим сведениям, все просто: Ростов-на-Дону, как город-организатор игр ЧМ-2018, просто обязан иметь безналичную систему оплаты — тем более, что закупается целая партия нового подвижного состава. Но просто взять и внедрить — практически невозможно по двум причинам: во-первых, это значительные затраты на оборудование, во-вторых, есть на самом деле серьезное лобби со стороны ряда перевозчиков, для которых крайне невыгодно переходить на систему безнала, поскольку она ставит крест на теневых доходах. И вот нашли «соломоново решение»: в маршрутках, которых в Ростове-на-Дону насчитывается порядка 750, оставили только наличный проезд (с повышением тарифа до 24 рублей), а для автобусов (их поменьше — около 500) установили дифференцированную оплату — 24 и 20 рублей», — цитирует эксперта «Комсомольская правда».

Как бы там ни было на самом деле, результат один. Как говорится, всё сделано для блага людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в предыдущие годы цена на транспорт так резко не поднималась никогда, обычно прибавка составляла 1−2 рубля. Причём, подорожание произошло буквально в июне 2016 года.

«В первую очередь, повышение ударит по самым незащищенным слоям населения, это очевидно. Эта часть горожан и до этого момента демонстрировала «сберегательную» модель поведения, теперь её придерживаться будет ещё больше оснований. Заработные платы некоторым категориям «бюджетников» индексировались за последние годы, но эти увеличения, к сожалению, не успевают за инфляцией и повышением цен на товары первой необходимости», — прокомментировал ранее корреспонденту ИА REGNUM ситуацию директор института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков.