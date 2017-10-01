Симферополь, 1 октября, 2017, 15:27 — ИА Регнум. Представители различных стран, в том числе Украины, подтвердили свое намерение принять участие в съезде украинского народа в Крыму. Об этом сегодня, 1 октября, сообщил заместитель главы правительства Крыма Георгий Мурадов, сообщает РИА «Новости».

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Напомним, заместитель председателя региональной общественной организации «Украинская община Крыма» Анастасия Гридчина заявила, что в октябре в Симферополе состоится круглый стол. На этом круглом столе, который назвали «Съездом украинского народа», будут подняты вопросы сотрудничества украинских общественных объединений Крыма с соотечественниками за рубежом.

Мурадов, в свою очередь, рассказал, что на круглый стол приглашены представители целого ряда стран, в которых так или иначе проживают украинцы, в том числе из Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Конечно же, будут представители украинской общины России, которая весьма у нас уважаема, сильна и активно участвует во всех сферах жизни Российской Федерации», — отметил вице-премьер.

Кроме того, своё участие в круглом столе подтвердили представители с Украины.

Мурадов подчеркнул, что принимающая сторона сделает все возможное, чтобы не ставить делегатов с Украины в ситуацию политического и физического рисков.

«Потому что люди в Киеве сидят мстительные. Уже тысячи людей за решеткой находятся, поэтому, конечно, мы будем их оберегать, но тем не менее они с нами, они будут участвовать», — пояснил чиновник.

Он также добавил, что данное мероприятие призвано подчеркнуть, что вовсе не «киевская националистическая власть» представляет украинский народ.

«Есть другая Украина, другие украинцы, которые свой цивилизационный выбор много веков назад сделали», — заключил Мурадов.