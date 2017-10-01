Барселона, Испания, 1 октября, 2017, 15:10 — ИА Регнум. По предварительным данным счет пострадавших в гражданских столкновения в Каталонии идёт на десятки. Об этом сегодня, 1 октября, сообщают испанские СМИ.

Полицейское насилие

Напомним, сегодня в Каталонии проходит референдум о независимости региона от Испанского королевства. Центральное правительство в Мадриде считает этот референдум незаконным и противодействует ему всеми возможными способами.

В Каталонию введены усиленные отряды испанской Национальной полиции и Гражданской гвардии. Силовики блокируют избирательные участки вокруг которых разворачиваются столкновения с гражданскими активистами — сторонниками проведения референдума.

Испанские силовики используют дубинки, резиновые пули и другие спецсредства для разгона каталонцев, желающих реализовать свое право на самоопределение. По последним данным, счет пострадавших в результате столкновений идёт на десятки.

Министерство внутренних дел Испании сообщает, что как минимум 11 испанских силовиков получили ранения в ходе столкновений.

Силовики активно задерживают гражданских активистов — сторонников проведения референдума, также идёт изъятие урн для голосования и бюллетеней.