Москва, 1 октября, 2017, 14:45 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») обвинила депутата Александра Ющенко (КПРФ) в гражданской «дедовщине».

Kremlin.ru Наталья Поклонская

После просмотра фильма Алексея Учителя «Матильда» Ющенко в соцсети отметил, что Поклонская, «возложив на себя исключительность трактовки истории, она читает лекции о морали всем нам».

"Не могу отделаться от ощущения, что все эти истерики, визги, стояния, поджоги машин с подбрасыванием записок, показ коробок с письмами — признаки болезни, вызываемой киевским майданным вирусом. Переносчики этого вируса — бывшие граждане Украины — заразились в Киеве и теперь тянут эту заразу к нам. Пора бы хорошим врачам этим заняться», — написал также Ющенко.

Пост получил реакцию Поклонской.

«Видит Бог, не собиралась отвечать господину Ющенко, но потом стало обидно. Не за себя, хотя всё это настоящий коммунист и мужчина мог бы сказать мне в лицо там же в Думе, на заседании межфракционной группы. Обидно за моих земляков из родных Крыма и Донбасса», — написала парламентарий. — «Ведь и они, по теории г-на Ющенко, тоже бывшие граждане Украины и тоже должны быть заражены тем самым «вирусом Майдана». Они тоже не жили в России и, очевидно, тоже должны помалкивать в «тряпочку», пока граждане «со стажем» будут учить их как «правильно» Родину любить», — указала она.

«Вы, г-н Ющенко далеко не первый и точно не последний, кому по душе такая вот гражданская «дедовщина». Что, «духи перекрашенные» имеют право только прислуживать «старослужащим», ни в коем случае не иметь своего мнения и по первому окрику «ша» прятаться с глаз долой?» — задает она вопрос Ющенко.

«И мне очень больно, когда любой человек, независимо от своей мотивации, будь он в желании просто попиариться или потешить свою гордыню, «пользует» эту тему», — также отметила депутат.

Кроме того, она обратила внимание Ющенко на то, что ее «майданный вирус» «по достоинству оценен нынешней украинской властью». «Не далее, как на прошлой неделе Печерский районный суд города Киева отказал мне даже в праве представить свои аргументы по уголовному делу, по которому я обвиняюсь в государственной измене, создании преступного сообщества, изменении территориальной целостности Украины, участии в террористическом акте и т.д.», — напомнила депутат.

«С Вашим настроем добро пожаловать в Киев, г-н Ющенко, я думаю, стороне обвинения очень понравятся Ваши «диагнозы», да и фамилия Ваша, безусловно, вызовет там полное доверие. Еще один прекрасный повод попасть в топ новостей, хотя бы на пару дней», — считает экс-прокурор.

«Вообще, странные какие-то мужчины нынче пошли: все эмоции — для прессы, все истерики — на людях, оскорблённое самолюбие — сразу на показ… Вот и приходится нам, женщинам, вести себя и поступать «по-мужски», — заключила Поклонская.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 28 сентября 2017 года депутаты комитета по культуре в рамках специального показа, организованного студией «Рок», посмотрели фильм Алексея Учителя «Матильда». Фильм рассказывает об увлечении наследника российского престола, будущего императора Николая II балериной Матильдой Кшесинской.