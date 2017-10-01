Барселона, Испания, 1 октября, 2017, 13:37 — ИА Регнум. Правоохранительные органы автономного сообщества Каталония отказались выполнять решение Конституционного суда Испании о закрытии 1 октября участков для голосования на референдуме о независимости региона. Об этом сегодня пишет испанская центральная газета El Pais, которая выступила против референдума.

Lucien leGrey (Autor de la fotografía: A. Sierra) Испанская полиция

Сообщается, что вместо каталонской полиции решение Конституционного суда исполняют Гражданская гвардия и Национальная полиция Испании, чьи подразделения накануне испанское правительство отправило в Каталонию.

Центральное правительство Испании обвинило полицию Каталонии в том, что их «политические пристрастия оказались выше профессиональных обязанностей».

«Национальной полиции и Гражданской гвардии придётся действовать. Каталонская полиция поставила политические критерии выше профессиональных. Мы вынуждены делать то, чего бы не хотели», — заявил официальный представитель правительства Испании в Каталонии Энрик Мелло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Каталонии начались массовые столкновения сторонников проведения референдума с испанскими силовиками. Сторонников референдума задерживают рядом с избирательными участками, сами участки закрываются, бюллетени и урны изымаются. В ход пошли резиновые пули.

Сторонники референдума приступили к возведению баррикад вокруг избирательных участков.

Читайте также: В Каталонии начали строить баррикады