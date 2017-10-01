Барселона, Испания, 1 октября, 2017, 13:20 — ИА Регнум. Действия испанской полиции и Гражданской гвардии против референдума о независимости Каталонии, который власти Испании считают незаконным, начинают встречать противодействие.

Оноре Домье. Восстание. 1848

Как сообщает центральная социалистическая газета El Pais, вокруг избирательных участков каталонцы начали строить баррикады. Это вызвано желанием защитить их от действий испанских силовиков: они блокируют доступ к участкам, взламывают двери, занимают их помещения, чтобы воспрепятствовать референдуму.

Высший орган власти в Каталонии — Женералитат, организовавший референдум, уже призвал каталонцев голосовать в помещениях школ.