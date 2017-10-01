Барселона, Испания, 1 октября, 2017, 11:13 — ИА Регнум. Начавшийся сегодня референдум о независимости Каталонии центральные власти Испании считают незаконным и начали масштабные полицейские мероприятия против его инфраструктуры и активистов. Агенты Гражданской гвардии утром сегодня выбили дверь на участке в Жироне, где голосовал лидер движения за независимость, председатель каталонского Женералитата Карлес Пучдемонт.

Interior.gob.es Испанские силовики

Национальная полиция выстроила кордон вокруг участка, где намеревался проголосовать бывший глава Женералитата Артуро Мас. В ответ на действия против участков Женералитат заявил, что можно голосовать в любой школе. Об этом сообщает сайт центральной испанской газеты El Pais, выступающей против референдума.

Вокруг участков для голосования полиция начала задержания.

Известный испанский футболист, каталонец Карлес Пуйоль поддержал референдум в Каталонии.