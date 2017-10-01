Пхеньян, 1 октября, 2017, 10:16 — ИА Регнум. Власти Корейской Народно-Демократической Республики пригрозили США ядерной катастрофой в случае продолжения политики санкций в отношении Северной Кореи и отправки стратегических бомбардировщиков ВВС США к Корейскому полуострову. Соответствующее заявление комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе распространило сегодня, 1 октября, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Uwe Brodrecht Военный парад в Пхеньяне

В заявлении власти КНДР напоминают, что Вооружённые силы республики находятся в полной боевой готовности.

«Использование санкционной дубинки и направление бомбардировщиков являются актами самоубийства, которые ведут к ядерной катастрофе, способной превратить территорию США в море огня», — сказано в заявлении комитета КНДР за мир в АТР.

Также КНДР в очередной раз подвергла резкой критике заявления президента США Дональда Трампа в адрес Северной Кореи. Пхеньян прямо называет Трампа «сумасшедшим американским стариком».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за продолжающихся ядерных и баллистических испытаний, которые проводит КНДР и масштабных военных учений, которые регулярно проводят США и Южная Корея.