Мадрид, 1 октября, 2017, 08:10 — ИА Регнум. Каталонцы выстроились в очереди перед избирательными участками, где должно пройти голосование на референдуме о независимости Каталонии от Испании. Участки должны открыться сегодня, 1 октября, в 9:00 по местному времени (10:00 мск).

Galceran Демонстрация за независимость Каталонии

Многие каталонцы решили прийти к избирательным участкам заранее, чтобы в момент открытия не дать испанской полиции опечатать участки. Перед некоторыми участками собралось уже несколько сотен людей. Они принесли с собой еду и горячие напитки и не собираются уходить.

Ранее министерство внутренних дел Испании заявило, что силовики закрыли большинство избирательных участков, которые должны были разместиться в зданиях школ. Однако точное число заблокированных участков в МВД не назвали.

При этом известно, что ещё с вечера 29 сентября родители вместе с детьми заняли здания ряда школ и намерены оставаться там до окончания голосования, то есть до 20:00 (21:00 мск) 1 октября. С собой они взяли запасы еды и воды, а также матрацы.

Всего в Каталонии должны открыться 2315 избирательных участков, на которых смогут проголосовать 5,3 млн человек.

Напомним, испанские власти считают стремление Каталонии к независимости незаконным, так как это противоречит конституции королевства.