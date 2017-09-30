Лондон, 30 сентября, 2017, 23:05 — ИА Регнум. Футболисты «Челси» на своем поле уступили «Манчестер Сити» в матче седьмого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 30 сентября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась со счетом 0:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Героем встречи в составе гостей стал полузащитник Кевин де Брёйне, который забил единственный мяч на 67-й минуте.

После семи матчей в чемпионате Англии «Манчестер Сити» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Лондонский «Челси», набравший 13 баллов, находится на четвертой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 7-й тур

«Челси» (Лондон) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 0:1.

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