Москва, 30 сентября, 2017, 17:55 — ИА Регнум. Реформа нестационарной торговли в Москве привела к сокращению рабочих мест, а также к существенным убыткам многих компаний. Так, розничная сеть компании Ticketland.ru за 2 года уменьшилась на 28%, заявила корреспонденту ИА REGNUM маркетинг-менеджер компании Ольга Чембаева. Для того чтобы сохранить рабочие места и полностью не сокращать персонал, руководство пошло на изменение условий труда для сотрудников и открыло точки в Московской области. Однако новые точки продаж менее удобно расположены для зрителей, и компания потерпела существенные убытки.

Петрус ван Шендель. Рынок при свете свечей. 1844

«На начало октября 2015 года у ООО МДТЗК (бренд Ticketland.ru) было 106 точек, сейчас розничная сеть насчитывает всего 78 касс. Осенью 2015 года началось массовое закрытие розничной торговли, кассиры работали в трёхсменном графике по полдня. В настоящее время доля продаж касс в нашей компании сократилась до 25%», — отметила Чембаева.

Переход на онлайн-систему не помог поднять спрос на продукцию в силу того, что не вся публика адаптировалась к электронной системе. К тому же Москва — туристический город, и большинство приезжих покупает билеты только в кассах города.

Добавим, реформа уличной торговли, в частности, была направлена на то, чтобы убрать из подземных переходов торговые точки из соображений безопасности. При этом сейчас, после окончания преобразований, почти все переходы при столичном метрополитене оборудованы такими киосками, только в виде крытых павильонов. При этом цены на товары там в разы больше, чем раньше. Так, цена на детский сок достигает 50 рублей за объем 0,2 л. Бутылка негазированной воды известных фирм «Святой источник», «Сенежская» стоит 55 рублей за 0,33 л.

По словам жителей Москвы, проблемы с торговыми точками наблюдаются в районе парка «Лужники» — там не хватает киосков, чтобы купить воду. Об этом они заявили во время прямого эфира с Сергеем Собяниным на канале ТВЦ вчера, 28 сентября. Мэр Москвы пообещал разобраться с проблемой и поставить несколько таких пунктов. Вопрос — сколько будет стоить эта вода?

Также отметим, как заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, реформа уличной торговли привела к снижению стоимости аренды. По его словам, ранее киоски предпринимателям предлагали арендовать по цене, в 15 раз превышающей первоначальную. Сейчас всё делается напрямую, через аукцион. Алексей Немерюк подчеркнул, что город сдаёт уже готовые торговые точки.

«После заключения договора предприниматель может прийти поставить кассовый аппарат, привезти продукцию и начать торговать», — отметил он.

Цена при этом зависит от района, в котором располагается киоск, и его специализации. Срок действия договора на право торговли в киосках составляет пять лет.

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Московского отделения «Опора России» Сергей Селивёрстов, торги доказывают обратное: много объектов сейчас невостребовано, а там, где хорошая проходимость, цены на аренду выше в 4−5 раз, даже 10 раз.

«Те павильоны, которые есть сейчас, не всегда удобно расположены с точки зрения потребителей, а значит, и привлекательно с точки зрения бизнеса. При этом остаётся актуальным вопрос окупаемости. Например, в объектах «Мороженое» торговля идёт исключительно сезонная, поэтому они не всегда могут окупить свою арендную ставку в осенне-зимний период», — подчеркнул эксперт.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве заявили, что реформу нестационарной торговли нельзя назвать удачной. Она упорядочила схему торговли в организационном плане, однако заметно снизила ассортимент продукции. При этом такой сегмент рынка, как доступный общепит, был практически полностью уничтожен.

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