Москва, 30 сентября, 2017, 16:29 — ИА Регнум. Все попытки наступлений, который террористические группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли на западе и востоке Сирии в последние недели, завершились полным провалом. Об этом сегодня, 30 сентября, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Удар

По словам Конашенкова, боевики обеих террористических группировок понесли катастрофические для них потери. Всего за десять дней боев удалось уничтожить более двух тысяч террористов. Он подчеркнул, что это самые серьёзные потери группировок за последние месяцы.

«Скоординированные по времени и направлениям ударов вылазки боевиков на позиции сирийских войск в провинциях Идлиб и Дейр-эз-Зор при поддержке авиации ВКС России были успешно нейтрализованы, а нападавшие боевики уничтожены», — сказал Конашенков.

Наибольший урон террористам нанесли Воздушно-космические силы России. По данным российского военного ведомства в результате ударов ВКС за десять дней были уничтожены 2359 боевиков, в том числе 16 полевых командиров и более 400 экстремистов — выходцев из России и стран СНГ. Кроме того, еще порядка 2,7 тысячи человек террористы потеряли ранеными. Таким образом у террористов из строя выбито более 5 тысяч боевиков.

В результате авиаударов ВКС России были уничтожены 17 «джихад-мобилей», 149 внедорожников, оснащённых крупнокалиберными пулеметами, 21 установка реактивных систем залпового огня, 27 танков. Кроме того, были уничтожены 67 опорных пунктов и 51 склад боеприпасов.

Конашенков отметил, что на земле сирийским правительственным силам активно помогли вооружённые формирования, которые ранее перешли на сторону официального Дамаска в результате российского посредничества. Эти подразделения были задействованы в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.

В данный момент, сирийские правительственные силы при поддержке ВКС России завершают войсковую операцию на востоке провинции Дейр-эз-Зор по окружению и уничтожению последней крупной группировки «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая вторглась из Ирака.