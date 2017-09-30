Москва, 30 сентября, 2017, 15:50 — ИА Регнум. Министерство транспорта Российской Федерации начало перечислять средства для выплаты текущей заработной платы сотрудникам разорившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба Минтранса со ссылкой на главу ведомства Максима Соколова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Сообщается, что ведомство приступило к перечислению средств на выплату текущей заработной платы сотрудникам «ВИМ-Авиа» ещё 29 сентября.

«Соколов также проинформировал, что вчера начато перечисление средств на выплату текущей заработной платы сотрудникам «ВИМ-Авиа», направлен первый транш», — сказано в сообщении.

Напомним, чартерные рейсы авиакомпании «ВИМ-Авиа» были остановлены с 25 сентября. Причиной невыполнения рейсов стали финансовые проблемы авиакомпании и нехватка оборотных средств. Кроме того, до этого тысячи пассажиров вылетели с задержкой рейсов из российских и зарубежных аэропортов.

На перевозчика возбуждено уголовное дело. Задержаны подозреваемые в хищении денежных средств пассажиров гендиректор «ВИМ-Авиа» Александр Кочневи главный бухгалтер Екатерина Пантелеева. Им грозит наказание до 10 лет лишения свободы согласно ч. 4 ст. 159 («Мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере»), если следствие сможет доказать их причастность к финансовой стороне дела.

Владельцы компании «ВИМ-Авиа"Рашид иСветлана Мурсекаевы скрылись от уголовного преследования за рубежом. Следствием устанавливается их местонахождение.