Москва, 30 сентября, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Главный либеральный экономист России, бывший министр финансов, нынешний глава центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что новые американские санкции несут «имиджевые риски» для Российской Федерации. Своими мыслями на этот счёт Кудрин поделился с журналистам сегодня, 30 сентября, на Ярмарке финансовых и биржевых услуг FinFair.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

Кудрин считает, что России очень неприятно стоять в одном ряду с Ираном и Северной Кореей.

Он имеет ввиду американский законопроект, практически единогласно принятый Конгрессом, который называет Россию, Иран и КНДР «осью зла» и позволяет ввести против этих стран новые финансовые санкции. Ожидается, что подобные санкции вступят в силу в конце ноября.

«И в общем, в этом смысле, закон несет новые имиджевые риски для России», — добавил Кудрин.

Глава ЦСР считает, что власти США серьёзно настроены на сохранение антироссийских санкций в течение длительного времени. Возможно даже на десятилетия. Смягчать эти санкции никто не будет, с прискорбием констатирует Кудрин.

Единственное на что он надеется — это «гибкая позиция Европы».

Также Кудрин не оставляет надежды, что США, Евросоюз и Россия смогут сесть за стол переговоров по вопросу санкций и достичь определённого компромисса.

«Я считаю, что сейчас есть возможность для взаимных шагов в снижении международных санкций, взаимных шагов для увеличения кредитной безопасности, инициатив ряда стран», — сказал он.

Напомним, Кудрин давно лелеет мечту сдать национальные интересы России в обмен на смягчение или снятие режима антироссийских санкций. Сперва он прямо предложил «снять геополитическую напряженность» путем определённых уступок российских национальный интересов. При этом экс-министр утверждал, что в обмен на эту сдачу Запад снимет санкции и поделится технологиями.

К мнению Кудрина власти пока не прислушались, но он продолжает транслировать свою пагубную идею под разными соусами.

Дело в том, что позиция Кудрина ущербна вдвойне. Вся история западных стран навязчиво показывает одну и ту же картину — если геополитический противник Запада заявляет о готовности поступиться своими национальными интересами в обмен на нормализацию отношений, технологии или позиции в западной геополитической системе, то Запад вступая в подобные договорённости, тут же их нарушает и всеми силами добивает ослабленного противника.

Если Россия последует совету Кудрина, она не получит никаких инвестиций или технологий от Запада, а будет разгромлена.

Стремление Кудрина усадить Россию за стол переговоров с США и Евросоюзом — это также скрытая форма капитуляции, так как понятие переговоров на Западе весьма специфично. Оно заключается в указывании Западом оппоненту, что нужно делать, и тот должен выполнять беспрекословно — это и есть «переговоры» и «достижение консенсуса».