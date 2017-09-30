Ростов-на-Дону, 30 сентября, 2017, 14:07 — ИА Регнум. Россия на пороге 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, которая определила лицо ХХ века и создала государство, победившее фашизм, не может вернуть себе свою историю, заявил лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян на конференции «Октябрьская революция: мифы и реальность», проходящей в Ростове-на-Дону, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Сергей Кургинян на конференции «Октябрьская революция: мифы и реальность»

По его словам, спустя сто лет после Великой Французской революции, которая тоже была разной: беспощадной, страшной, были внутренние перегибы, много чего там было, французская интеллигенция уже полностью определилась, что такое революция. Были созданы соответствующие объективные исторические произведения, была проведена полемика между различными школами, было осмысление и так далее.

И для России объективно крайне важно, а как относиться к Октябрю?

«Вопрос в том, понимаем ли мы смысл, знаем ли мы хотя бы объективно, что здесь было уникального в истории. Хоть что-то объективное есть? Или каждый раз, когда какая-нибудь сила побеждает, она создает свою картину истории, а предыдущую переписывает прямо противоположным образом?», — сказал Кургинян.

Он пояснил, что нельзя вернуть себе историю в мире «странных выкриков: журналистских, пропагандистских, случайных». Нельзя в 2017 году говорить о том, что было репрессировано в 30-е годы то ли 10, то ли 60 миллионов, когда есть объективные посчитанные цифры.

«Тоже самое с гражданской войной. Если говорить о красном терроре, то есть все цифры. Они не столь объективны, как цифры сталинского террора, там было много убийств, которые не входили в протокол. Но все равно мы понимаем, что речь идет о десятках тысяч убитых, а не о каких-то кошмарных миллионах. Эти цифры уже есть, история содержит в себе нечто объективное. Так почему же это объективное не победило в 2017 году?», — уточнил политолог.

А не победило оно потому, что в случае победы было бы уничтожено то, ради чего создавалась ложь — комплекс исторической неполноценности. Он навязан всем народам нашей страны и согласно ему, все события российской истории являются беспрецедентно кровавыми, такими кровавыми, как ни у кого и никогда, нигде и ни у кого.

«Отсюда вытекает, что мы — народ неполноценный, который обречен на подчинение нормальным народам мира, которые не совершали подобных зверств», — считает лидер движения «Суть времени».

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А если из исторического процесса уйдет этот навязываемый комплекс неполноценности, то Россия вернется к своей исторической правде, в которой, безусловно, есть горькие страницы. А у кого их нет? Кроме того, если говорить о большевиках, только как об убийцах, которые убивали царей и представителей высшей правящей элиты, то нужно выводить из истории всех убийц.

«Хорошо, давайте всех убийц выводить из истории. Но тогда привести из истории Екатерину Великую, Александра 1, а потом пусть другие народы займутся этим, и будем «копать отсюда и до обеда». А далее можно разбираться со всей историей человечества», — сказал Кургинян.

России пора вернуться к нормальной исторической ситуации, когда не каются бесконечно, а одни говорят о величии одной стороны, а другие — другой. Нужно историческое достоинство народа, без всякого перебора, ведь 100 лет назад была трагическая реальность, и великие трагические сложные события нужно ввести в определенный контекст, чтобы никто не требовал покаяния и не превращал русских в народ-безумец, который истреблял собственное население, как никто.

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Вот во имя правды и исторического достоинства следует говорить факты. Сколько было уничтожено людей, столько и надо сказать, сколько было посажено — надо назвать, сколько погибло в годы Гражданской войны — такую цифру и надо озвучить.

«История — это наука, факты нельзя извращать. Их можно по разному интерпретировать в разных школах, но нельзя извращать. Вот тогда и откроется дорога к нашему нормальному историческому достоинству, мы не кинемся из крайности в крайность. Мы не будем прославлять или проклинать, мы будем понимать себя, и передадим эту правду детям и внукам. Тогда будет нация, тогда будет идентичность. Тогда мы сможем выстоять в XXI веке, в противном случае все будет очень плохо», — заключил лидер «Сути времени».

Как сообщало ИА REGNUM, конференция «Октябрьская революция: мифы и реальность», посвященная 100-летнему юбилею Великой Октябрьской социалистической революции, проходит 30 сентября в Ростове-на-Дону.

Ранее аналогичные конференции всероссийское движение «Суть времени» провело в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Самаре.