Ростов-на-Дону, 30 сентября, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Всероссийское общественное движение «Суть времени» начинает реализацию проекта «Исторические тетради. Аналитика горячих точек истории», заявил 30 сентября лидер движения, политолог Сергей Кургинян на конференции «Октябрьская революция: мифы и реальность», проходящей в Ростове-на-Дону, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Сергей Кургинян на конференции «Октябрьская революция: мифы и реальность»

По мнению Сергея Кургиняна, сейчас уже невозможно обучать молодых людей истории по принципу единого и последовательного исторического потока «от Рюрика и до Путина». Историческое сознание граждан России надо восстанавливать путем обсуждения горячих точек истории и актуальных вопросов, соединяя эти точки в целостную ткань.

Проект будет включать в себя до 40 «Исторических тетрадей», каждая из которых будет посвящена одной из горячих точек нашей истории, вокруг которых сейчас идёт настоящая война. Например, Мавзолей, репрессии, начало Великой Отечественной войны и так далее.

«Мне кажется, что это лучшее, чем можно отметить 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции», — считает лидер движения «Суть времени».

«Мы не кинемся из крайности в крайность. Мы не будем повторять штампы самой замшелой советской пропаганды. Мы не будем прославлять или проклинать, мы будем понимать себя. Во имя исторического достоинства. Элементарной исторической правды», — подчеркнул Сергей Кургинян.

Как сообщало ИА REGNUM, конференция «Октябрьская революция: мифы и реальность», посвященная 100-летнему юбилею Великой Октябрьской социалистической революции, проходит сегодня, 30 сентября в Ростове-на-Дону.

Участников конференции ознакомят с докладами:

— «Осуществляли ли большевики геноцид казачества?»

— «Была ли Украинская народная республика независимым демократическим государством, оккупированным русскими большевиками?»

— «Были ли преобразования Февральской революции успешными или разрушительными?»

— «Красный террор — уникальное изобретение большевиков или такая же часть Гражданской войны, как и террор белый?»

Напомним, ранее аналогичные конференции всероссийское движение «Суть времени» провело в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Самаре.