Берлин, 30 сентября, 2017, 09:59 — ИА Регнум. «Запад нуждается в России», — делится своим мнением сегодня, 30 сентября, со страниц немецкой Frankfurter Allgemeine ее корреспондент Петер Баденхоп. По мнению американского генерала Бена Ходжеса, командующего силами НАТО в Европе, Россия тоже нуждается в Западе, а сегодняшние трения между сторонами — от непонимания взаимозаинтересованности.

Delphi.lv НАТО движется на встречу к тем, во ком «нуждается»

Журналист отмечает, что по словам военного, НАТО проводит свои маневры в тех странах Европы, которые чувствуют исходящую от России угрозу. Этим Североатлантический альянс дает возможность своим членам укрепить веру в то, что они под защитой и в безопасности.

«Однако такая тактика на Москву не действовала и нам пришлось сменить манеру убеждения на манеру устрашения, — приводит автор выдержки из речи Ходжеса. — Мы были вынуждены увеличить численность войск НАТО в странах Прибалтики и Польше, чтобы в Кремле поняли серьезность наших оборонительных устремлений».

Баденхоп обращает внимание на высказываемое американским военачальником мнение, что «агрессия, совершенная Россией в 2014 году (имеется в виду добровольное вхождение Крыма в Россию — прим. ИА REGNUM ) подала Западу сигнал к пробуждению: по всей видимости, российский президент недооценил то, какой будет реакция НАТО и ЕС на аннексию полуострова».

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В завершение своих логических построений Ходжес выражает надежду на то, что все вернется на круги своя и Россия совершит камбэк в круг сознательных и ответственно мыслящих стран».

«Хочу выразиться максимально ясно: мы оставляем открытой дверь для России. Россия — одна из крупнейших держав и она может многое предложить международному сообществу. Запад и Россия, нужны друг другу, они могут сотрудничать в таких сферах, как борьба с исламистским терроризмом, противодействие изменению климата, решение проблемы сокращения энергоресурсов».

Напомним, что минувшим летом блок НАТО разместил в прибалтийских государствах и Польше четыре дополнительных батальона международных войсковых подразделений «для отражения возможной российской угрозы». Войска НАТО находятся в 125 километрах от Санкт-Петербурга. Самолёты НАТО базируются на аэродроме «Эмари» в Эстонии, время подлёта до Санкт-Петербурга примерно 4 минуты.