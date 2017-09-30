Вашингтон, 30 сентября, 2017, 06:05 — ИА Регнум. Три человека погибли и четверо пострадали после ДТП с участием дикого животного, которое произошло на трассе у города Райфл (штат Колорадо, США), передает телеканал ABC.

Pxhere.com Медведь перешел дорогу в неположенном месте

Уточняется, что в пострадавшем автомобиле находились семь человек. Во время движения на трассу неожиданно выбежал большой медведь.

В результате столкновения с млекопитающим людей выкинуло из машины на дорогу. Никто из них не был пристегнут ремнями безопасности.

В результате три человека, в том числе двое детей, получили смертельные травмы. Еще четыре человека выжили и госпитализированы с тяжелыми травмами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в деревне Погодаево (Енисейский район, Красноярский край) был убит медведь, зашедший на территорию школы.