В США на трассу выбежал медведь: есть жертвы
Вашингтон, 30 сентября, 2017, 06:05 — ИА Регнум. Три человека погибли и четверо пострадали после ДТП с участием дикого животного, которое произошло на трассе у города Райфл (штат Колорадо, США), передает телеканал ABC.
Уточняется, что в пострадавшем автомобиле находились семь человек. Во время движения на трассу неожиданно выбежал большой медведь.
В результате столкновения с млекопитающим людей выкинуло из машины на дорогу. Никто из них не был пристегнут ремнями безопасности.
В результате три человека, в том числе двое детей, получили смертельные травмы. Еще четыре человека выжили и госпитализированы с тяжелыми травмами.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в деревне Погодаево (Енисейский район, Красноярский край) был убит медведь, зашедший на территорию школы.