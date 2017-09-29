Краснодар, 29 сентября, 2017, 21:28 — ИА Регнум. Керченская паромная переправа возобновила свою работу после четырёх дней простоя из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Владислав Осипов ИА REGNUM Керченская переправа

Сообщается, что в 17:40 по московскому времени Керченская паромная переправа возобновила свою работу.

Напомним, Керченская паромная переправа временно приостановила свою работу в 23:00 25 сентября из-за шторма в районе Керченского пролива.

По обе стороны пролива в ожидании возобновления работы переправы скопилось более трех тысяч автомобилей.

О том, как это было, смотрите в фоторепортаже ИА REGNUM.

Стояние на Керчи может продолжиться?!