Шторм закончился — Керченская переправа снова работает
Краснодар, 29 сентября, 2017, 21:28 — ИА Регнум. Керченская паромная переправа возобновила свою работу после четырёх дней простоя из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
Владислав Осипов ИА REGNUM
Керченская переправа
Сообщается, что в 17:40 по московскому времени Керченская паромная переправа возобновила свою работу.
Напомним, Керченская паромная переправа временно приостановила свою работу в 23:00 25 сентября из-за шторма в районе Керченского пролива.
По обе стороны пролива в ожидании возобновления работы переправы скопилось более трех тысяч автомобилей.
О том, как это было, смотрите в фоторепортаже ИА REGNUM.