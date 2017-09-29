Москва, 29 сентября, 2017, 20:30 — ИА Регнум. Минобороны России и компания «Ростех» подписали договор на модернизацию 540 боевых машин БМП-2 и БМД-2 в рамках госпрограммы вооружения 2018—2025 годов, сообщил 29 сентября журналистам гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Сергей Кузьмичёв ИА Красная Весна Боевой модуль «Бережок» на выставке «Армия-2017»

Речь идет о переоборудовании боевых машин путем установки на них нового боевого модуля «Бережок». Контракт подписан управляющим директором КБП Дмитрием Коноплевым и заместителем главы Минобороны России Юрием Борисовым.

Сергей Чемезов подчеркнул, что выполнением этого контракта займется новый цех тульского Конструкторского бюро приборостроения (КБП), торжественно открытый 29 сентября 2017 года при участии вице-премьера Дмитрия Рогозина, директора Росгвардии Виктора Золотова, губернатора Тульской области Алексея Дюмина и полпреда президента в Центральном федеральном округе Александра Беглова.

Цех общей площадью 5 000 кв. метров оснащен оборудованием для механической обработки, сварочных, термических, сборочных и лакокрасочных работ, и его открытие создает 240 новых рабочих мест.

Сергей Кузьмичёв ИА Красная Весна Боевой модуль «Бережок» на выставке «Армия-2017»

Боевой модуль «Бережок» будет устанавливаться на БМП и БМД вместо штатных башен. Оснащенные «Бережком» боевые машины в 2,5—3 раза усилят свои огневые возможности, в какой-то степени приближаясь по этим показателям к БМПТ «Терминатор».

От штатного вооружения БМП-2 и БМД-2 в виде 30-мм автоматической пушки 2А42, спаренного с ней 7,62-мм пулемета ПКТ и пусковой установки для одной ПТУР «Фагот» или «Конкурс», «Бережок» отличается весьма существенно:

Вместо одной пусковой установки ПТУР «Бережок» имеет четыре противотанковых управляемых ракеты «Корнет» в двух легкобронированных контейнерах по бокам башни. Предусмотрена возможность одновременного пуска по одной цели сразу двух ракет.

В задней части башни размещен автоматический 30-мм гранатомет АГ-17 с боекомплектом 300 выстрелов. АГ-17 позволяет экипажу поражать живую силу и легкобронированные объекты противника по навесной траектории.

Прицелы наводчика-оператора и командира машины унифицированы, снабжены лазерными дальномерами с возможностью использования при наведении управляемых ракет.

Модуль «Бережок» имеет современные блоки стабилизатора вооружения, цифровой блок с набором датчиков для вычисления параметров типа боеприпасов, углов наклона орудия, угловой скорости и характеристик атмосферы.

Стоит отметить, что первый зарубежный контракт на поставку модулей «Бережок» был заключен еще в 2005 году с представителями Алжира.