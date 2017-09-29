Москва, 29 сентября, 2017, 18:57 — ИА Регнум. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который сегодня, 29 сентября, был избран председателем совета директоров «Роснефти», заявил, что ФРГ крайне заинтересована в реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом он сегодня, 29 сентября, Шредер заявил журналистам после внеочередного заседания совета директоров «Роснефти».

Kremlin.ru Герхард Шредер и Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших иностранных компаний и деловых ассоциаций. Санкт-Петербург, 15 − 20 июня 2016 года

"Я считаю, что федеральное правительство (Германии — ИА REGNUM ) до сих пор поддерживает проект «Северный поток — 2» из хорошо взвешенных собственных интересов. Я думаю, что новое правительство явно покажет, что это находится в интересах Германии — реализовать «Северный поток — 2», — сказал Шредер.

Напомним, что Еврокомиссия запросила мандат на переговоры с Россией по поводу прокладки «Северного потока — 2» в начале лета 2017 года. Также главы минэнерго стран-членов ЕС поддержали подход ЕК, который предполагает создание специальной юридической базы для работы будущего газопровода. Однако летом ЕК так и не получила долгожданный мандат. Детально этот вопрос стали прорабатывать в сентябре.

Суть в том, что евробюрократы, находящиеся под протекторатом США, всеми силами пытаются заставить Россию поставлять газ в ЕС через украинскую газотранспортную систему. Для них «Северный поток — 2» — как кость в горле. Однако власти Германии, которая имеет наибольший вес в ЕС сейчас, занимают по этому вопросу весьма двусмысленную позицию.

С одной стороны, германской экономике крайне выгоден «Северный поток — 2», но с другой стороны, антигерманские настроения внутри Евросоюза могут усилиться, если проект будет реализован. Кроме того, германское влияние на Украину также может ослабнуть.

Напомним, Конгресс США принял законопроект, который вынужден был подписать президент Дональд Трамп, позволяющий ввести новые санкции против Российской Федерации.

Данный закон, в частности, предполагает наложение санкций на лиц, вкладывающих в строительство российских трубопроводов более $5 млн за год или $1 млн единовременно.

Власти США открыто заявляют, что всеми доступными им способами будут противодействовать газопроводу «Северный поток — 2». В Евросоюзе считают, что новые антироссийские санкции США направлены на то, чтобы недобросовестным образом устранить российские энергетические компании с евросоюзного газового рынка и занять его самим.