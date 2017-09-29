Орловские власти защитились от народа законом
Орел, 29 сентября, 2017, 18:29 — ИА Регнум. Скандальный «закон Потомского», существенно ужесточающий проведение публичных мероприятий, принят во втором чтении Орловским областным советом народных депутатов 29 сентября, сообщает ИА REGNUM.
Документ, внесенный губернатором-коммунистом Вадимом Потомским, получил поддержку фракций «Единой России» и ЛДПР. Соратники Потомского по КПРФ, как и «Справедливая Россия», проголосовали против.
Как сообщало ИА REGNUM, изменения в закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях, связанных с проведением публичных мероприятий на территории Орловской области», предполагают расширение перечня мест, где запретят проводить публичные мероприятия. В число мест, где после вступления закона в силу запретят проведение мероприятий — железнодорожные вокзалы и автовокзалы, торговые объекты, остановочные пункты общественного транспорта, здания, в которых располагаются органы внутренних дел, Федеральной службы безопасности, прокуратуры, следствия, учреждения социальной защиты населения и социального обслуживания граждан, медицины, образования, религиозные организации. Изначально планировалось, что запрет также будет распространяться и на 100-метровую территорию от любой точки периметра вышеуказанных зданий и помещений, а если они имеют ограждённую территорию — от любой точки периметра ограждения, ко второму чтению требование сократили до 50 метров.
Сторонники законопроекта утверждают, что основная цель документа — «защита прав и свобод граждан» и «обеспечение правопорядка». По мнению противников документа, он существенно ограничивает возможность проведения протестных акций в регионе.
Ожесточенная дискуссия развернулась еще при рассмотрении проекта в первом чтении. Тогда 29 депутатов проголосовали за, семеро — против, четверо воздержались. Сегодня «за» проголосовали 32 депутата, 10 — против. Особенно активно против высказывались однопартийцы губернатора — представители КПРФ, а также представители «Справедливой России», однако закон был принят.
Сегодня же региональное отделение «Справедливой России» объявило о намерении обратиться в Конституционный суд.
«После внесения поправок законопроект стал еще более жестким, чем был в первой редакции. К примеру, сокращение запрещенного к проведению публичных мероприятий расстояния вокруг ряда объектов со 100 до 50 метров с лихвой компенсируется введением запрета на территории 50 метров от периметра зданий, в которых расположены торговые объекты. Это очень большая площадь запретных территорий! Кроме того, 100 на 50 заменили и во второй части законопроекта, которая определяет места-исключения из первой части, то есть территории, где проведение публичных мероприятий разрешено. Их тоже сократили в два раза, прижав участников мероприятий на 50 метров к зданиям. Зачем? Это же просто неудобно. Если это митинг, тем более праздничный, значит, есть сцена. Где людям стоять? Хоровод водить вокруг дома?» — прокомментировал новый документ председатель регионального отделения «СР» Руслан Перелыгин.
«Наша фракция была против концепции этого закона в целом. Мы намерены обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации, чтобы была дана компетентная правовая оценка этого закона. Надеемся, он будет отменен, так как необходимости с точки зрения здравого смысла в нем нет. Безопасность — не более чем предлог. По сути, это запрет ради запрета», — добавил Перелыгин.