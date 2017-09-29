Орел, 29 сентября, 2017, 18:29 — ИА Регнум. Скандальный «закон Потомского», существенно ужесточающий проведение публичных мероприятий, принят во втором чтении Орловским областным советом народных депутатов 29 сентября, сообщает ИА REGNUM.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Реклама КПРФ

Документ, внесенный губернатором-коммунистом Вадимом Потомским, получил поддержку фракций «Единой России» и ЛДПР. Соратники Потомского по КПРФ, как и «Справедливая Россия», проголосовали против.

Как сообщало ИА REGNUM, изменения в закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях, связанных с проведением публичных мероприятий на территории Орловской области», предполагают расширение перечня мест, где запретят проводить публичные мероприятия. В число мест, где после вступления закона в силу запретят проведение мероприятий — железнодорожные вокзалы и автовокзалы, торговые объекты, остановочные пункты общественного транспорта, здания, в которых располагаются органы внутренних дел, Федеральной службы безопасности, прокуратуры, следствия, учреждения социальной защиты населения и социального обслуживания граждан, медицины, образования, религиозные организации. Изначально планировалось, что запрет также будет распространяться и на 100-метровую территорию от любой точки периметра вышеуказанных зданий и помещений, а если они имеют ограждённую территорию — от любой точки периметра ограждения, ко второму чтению требование сократили до 50 метров.

Сторонники законопроекта утверждают, что основная цель документа — «защита прав и свобод граждан» и «обеспечение правопорядка». По мнению противников документа, он существенно ограничивает возможность проведения протестных акций в регионе.

Ожесточенная дискуссия развернулась еще при рассмотрении проекта в первом чтении. Тогда 29 депутатов проголосовали за, семеро — против, четверо воздержались. Сегодня «за» проголосовали 32 депутата, 10 — против. Особенно активно против высказывались однопартийцы губернатора — представители КПРФ, а также представители «Справедливой России», однако закон был принят.

Сегодня же региональное отделение «Справедливой России» объявило о намерении обратиться в Конституционный суд.

«После внесения поправок законопроект стал еще более жестким, чем был в первой редакции. К примеру, сокращение запрещенного к проведению публичных мероприятий расстояния вокруг ряда объектов со 100 до 50 метров с лихвой компенсируется введением запрета на территории 50 метров от периметра зданий, в которых расположены торговые объекты. Это очень большая площадь запретных территорий! Кроме того, 100 на 50 заменили и во второй части законопроекта, которая определяет места-исключения из первой части, то есть территории, где проведение публичных мероприятий разрешено. Их тоже сократили в два раза, прижав участников мероприятий на 50 метров к зданиям. Зачем? Это же просто неудобно. Если это митинг, тем более праздничный, значит, есть сцена. Где людям стоять? Хоровод водить вокруг дома?» — прокомментировал новый документ председатель регионального отделения «СР» Руслан Перелыгин.

«Наша фракция была против концепции этого закона в целом. Мы намерены обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации, чтобы была дана компетентная правовая оценка этого закона. Надеемся, он будет отменен, так как необходимости с точки зрения здравого смысла в нем нет. Безопасность — не более чем предлог. По сути, это запрет ради запрета», — добавил Перелыгин.