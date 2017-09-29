Чебоксары, 29 сентября, 2017, 15:50 — ИА Регнум. В Чувашии деятельность концессионера, который до 2039 года будет эксплуатировать полигон ТКО в Новочебоксарске, вызвавший сразу после своего ввода волну скандалов, проверит межведомственная комиссия, созданная министерством природных ресурсов и экологии региона. Как стало известно, в состав комиссии войдут представители прокуратуры республики, Управления Роспотребнадзора по региону, региональной Общественной палаты, Торгово-промышленной палаты, межрегиональной экологической общественной организации «Эка» и региональной экологической общественной организации «Зелёный город». Проверке будет подлежать деятельность филиала АО «Управление отходами» в г. Новочебоксарск, которое управляет новым полигоном ТКО. Не столько экологическую, сколько финансовую важность «мусорных проектов» усилил глава «Роснано» Анатолий Чубайс, заявивший о «двигателях» экономики будущего, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Дарья Антонова ИА REGNUM Анатолий Чубайс

Напомним, Анатолий Чубайс 20 сентября 2017 года на инновационном форуме в Петербурге заявил, что в следующие десять лет в России возникнут пять новых технических кластеров, которые будут драйверами развития экономики.

«Российскую экономику будут двигать солнце, ветер и мусор», — заявил он тогда.

По мнению Чубайса, объем трех этих новых рынков — до триллиона рублей, а их развитие будет обеспечивать от 0,1 до 0,5% прироста ВВП ежегодно.

Одним из направлений в сфере возобновляемой энергетики должна стать переработка твердых бытовых отходов.

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Частный бизнес, так же как и Чубайс (или вместе с ним) давно понял, откуда дует денежный ветер, и начал активно осваивать «мусорный сегмент» регионов. АО «Управление отходами», созданное 22 июня 2011 года в Москве двумя юрлицами — ЗАО «Алор инвест» и ООО «Мехуборка групп», раскинуло свои интересы сразу на шесть регионов. Среди них — Саратовская, Нижегородская, Мурманская, Челябинская, Архангельская области и Чувашия. В последнюю АО зашло в июле 2014 года: министерство природных ресурсов и экологии республики подписало с компанией концессионное соглашение сроком на 25 лет. По нему АО должно было построить полигон, мусоросортировочный комплекс и мусороперегрузочную станцию. Предполагаемый объём инвестиций — 1 млрд 450 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый полигон твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Новочебоксарске практически сразу после запуска обрёл скандальную федеральную известность из-за многократного увеличения тарифов. Это стало предметом обсуждения на прошлогоднем форуме ОНФ в Йошкар-Оле и поручения президента России Владимира Путина проверить работу полигона. В августе 2017 года «фронтовики» при помощи квадрокоптера уличили предприятие в том, что часть мусора на полигоне не брикетируется, а сбрасывается навалом, угрожая превратиться во вторую Пихтулинскую свалку и сведя на нет саму эко-идею данного проекта. В это же время около полигона обнаруживается разлив сточных вод, что дало повод оправдываться уже «Химпрому» — это отходы не их. Вскоре прокуратура назвала источник зловония — «Управление отходами».

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18 сентября 2017 года история получила продолжение. Эксперты Общероссийского народного фронта в Чувашии распространили информацию о проверке с представителями минприроды региона и контрольно-надзорных органов полигона ТКО в Новочебоксарске, где были выявлены «грубейшие нарушения технологии переработки и складирования отходов» — «груды несортированных отходов»: «пластик, резина, картон соседствуют здесь с пищевыми отбросами, над которыми летают стаи насекомых и птиц». Теперь межведомственная комиссия проверит деятельность концессионера в Чувашии уже целиком.

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Стоит отметить, шестью регионами АО «Управление отходами» вовсе не ограничивается. На сегодня у компании есть три «дочерних компании», в которых она выступает в роли соучредителя. Это ООО «Управление отходами-Волгоград», Национальная Ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру и Ассоциация «Чистая страна». Примечательно, что последняя, созданная 13 октября 2016 года, одноимённа нацпроекту, направленному на снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов. Кроме АО, в этой ассоциации соучредителем выступает Ассоциация организаций и специалистов в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства «Развитие». Интересна персона руководителя «Чистой страны» — Руслан Губайдуллин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с января 2013 года по конец февраля 2016 года он работал в должности вице-губернатора Липецкой области и курировал вопросы ЖКХ и энергетики. В конце февраля 2016 года ему распоряжением губернатора нашли замену и назначили на должность советника по взаимодействию с центральными органами власти. Липецкие СМИ тогда недоумевали о причинах, по сути, отставки самого молодого вице-губернатора региона. А уже 13 октября 2016 года он обнаружился в Москве в качестве директора Ассоциации «Чистая страна».

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Ассоциация, которая должна была объединить специалистов и организации в сфере обращения с отходами производства и потребления, была создана весьма своевременно. Планировалось, что с 2017 года сбор и утилизация твёрдых коммунальных отходов в регионах должны были перейти в одни руки — регионального оператора. Позднее в связи с тем, что регионы не успели в срок принять и согласовать территориальные схемы обращения с отходами, провести конкурсы и выбрать операторов, срок был сдвинут на 2018 год.

В комментариях изданию most.tv директор Ассоциации Руслан Губайдуллин ратовал за то, что неплохо бы ужесточить спрос с регионов за нарушение сроков при подготовке к новому порядку.

И, наконец, ещё один интересный факт, касающийся АО «Управление отходами». В мае 2016 года оно провело тендер на услуги по обеспечению технологического процесса сортировки твёрдых коммунальных отходов. Единственным участником и победителем его стала нижегородская фирма с основным видом деятельности — услуги по подбору персонала. С нею 1 июня и был заключён договор на 20,6 млн рублей. По данным ЕГРЮЛ, ООО «Полигон-Сервис Центр» было создано 16 сентября 2015 года. Уставной капитал — 16 тыс. 47 рублей. На момент создания единственным учредителем ООО была Хадыча Исакова. С 25 января 2017 года директор компании — Рушан Исаков.

Спустя два месяца после подведения итогов тендера, в августе 2016 года, Хадыча Исакова учредила ещё одну «мусорную» компанию, но уже в Москве. Основной вид деятельности ООО НПО «Экопарк» — сбор неопасных отходов.

А 2 ноября 2016 года в состав соучредителей ООО «Полигон-Сервис Центр» вошла Галина Галактионова. 8 марта 2017 года список соучредителей дополнил Александр Ермаков. Все они также являются учредителями нижегородского ООО «Ярви групп», созданного 21 августа 2014 года. Основным видом экономической деятельности компании является оптовая торговля отходами и ломом.