Москва, 29 сентября, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Министру транспорта РФ Максиму Соколову в связи с ситуацией вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа» объявлено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

«Объявить дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия министру транспорта РФ Соколову М. Ю.», — говорится в тексте документа.

Решение о взыскании было принято по предложению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Ранее глава государства объявил Соколову о неполном служебном соответствии и подверг критике вице-премьера Аркадия Дворковича, который курирует транспортную отрасль, на совещании правительства РФ.

Причиной взыскания главе Минтранса стала ситуация с авиакомпанией «ВИМ-Авиа». В ходе заседания Путин упрекнул вице-премьера Аркадия Дворковича в том, что он недостаточно внимания уделяет транспортной отрасли.

Напомним, чартерные рейсы авиакомпании «ВИМ-Авиа» остановлены с 25 сентября. Причиной невыполнения рейсов стали финансовые проблемы авиакомпании и нехватка оборотных средств. Кроме того, до этого тысячи пассажиров вылетели с задержкой рейсов из российских и зарубежных аэропортов.

На перевозчика возбуждено уголовное дело. Задержаны подозреваемые в хищении денежных средств пассажиров гендиректор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева. Им грозит наказание до 10 лет лишения свободы согласно ч. 4 ст. 159 («Мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере»), если следствие сможет доказать их причастность к финансовой стороне дела.

Владельцы компании «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы скрылись от уголовного преследования за рубежом. Следствием устанавливается их местонахождение.

Читайте также: Правительство выделило 98 млн рублей на разрешение ситуации с «ВИМ-Авиа»

Глава МЭР Максим Орешкин назвал одним из существенных факторов кризиса в авиакомпании «ВИМ-Авиа» низкую инфляцию. Комментируя проблемы с долгами «ВИМ-Авиа», Орешкин пояснил, что проблемы у авиакомпаний могут быть связаны с неоправданными расчетами на прибыль, что при малых темпах инфляции оказывается критичным.

«Компания привлекает деньги населения на длительный срок, продает заранее билеты, то есть аккумулирует финансовые ресурсы. В условиях низкой инфляции она может зарабатывать на этом гораздо меньше денег, — отметил он. — Это приводит к ухудшению финансовой модели, ухудшению финансового состояния».

Правительство РФ уже выделило 98 млн рублей для урегулирования кризисной ситуации вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа». Бюджетные ассигнования выделены Росавиации из средств Резервного фонда правительства «на предоставление субсидий в целях оплаты за поставку авиационных горюче-смазочных материалов, оказанные услуги по аэропортовому и наземному обеспечению полётов воздушных судов».

По данным правительства, к настоящему времени в общей сложности аэропортам за обслуживание, обеспечение полетов и за горюче-смазочные материалы перевозчик задолжал около 1,3 млрд рублей.

Читайте также: В чьих руках судьба «Вим-Авиа»?

Росавиация, со своей стороны, приостановила действия сертификата эксплуатанта «ВИМ-Авиа». Авиакомпания пока выполняет регулярные рейсы, вопрос с перевозкой пассажиров «ВИМ-Авиа» взят под контроль Росавиации и Минтранса.

В компании будет введено внешнее управление, которое сформируют из представителей аэропорта «Внуково», а также авиакомпаний, имеющих опыт антикризисного менеджмента.