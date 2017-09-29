Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Историческая конференция «Октябрьская революция: мифы и реальность», посвященная столетней годовщине событий 1917 года, состоится 30 сентября в Ростове-на-Дону. Организатором мероприятия выступает общественное движение «Суть времени», открывать конференцию будет известный российский политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

Анонс

Именно в юбилейный год Великой Октябрьской социалистической революции в публичном поле десоветизаторами усиленно распространяются деструктивные мифы о событиях 1917 года. Сегодня российскому обществу жизненно необходимо разобраться, чем эти события были на самом деле и каково их историческое значение в масштабах страны и мира.

В конференции примут участие эксперты из Волгограда, Краснодара, Новороссийска, Новочеркасска, Таганрога, Астрахани, Ставрополя, а также Севастополя.

На конференции ожидаются доклады, посвященные следующим мифам:

Осуществляли ли большевики геноцид казачества?

Была ли Украинская народная республика (УНР) независимым демократическим государством, оккупированным русскими большевиками?

Были ли преобразования Февральской революции успешными или разрушительными?

Красный террор — уникальное изобретение большевиков или такая же часть Гражданской войны, как и террор белый?

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, КВЦ «Донэкспоцентр» (Зал «Орион»), пр. М. Нагибина, 30

Время проведения: 30 сентября, 10:00—18:00

Регистрация осуществляется на сайте http://eot61.su/rnd_1917

По вопросам аккредитации журналистов, а также организации интервью с Сергеем Кургиняном необходимо обращаться по телефону: +7 918 569 33 33.

Напомним, уже прошли три конференции цикла «Октябрьская революция: мифы и реальность»: в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Самаре. Всего в год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции пройдет девять таких конференций. Завершится цикл 7 ноября в Москве.

Отметим, что в год столетия Великой Октябрьской социалистической революции десоветизация и декоммунизация, ползущие по стране, принимают всё более открытые и агрессивные формы.