Пекин, 29 сентября, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Китайское национальное космическое управление сообщило об успешном запуске ракеты-носителя Long March-2B с космодрома Сичан в китайской провинции Сычуань. Ракета-носитель вывела на орбиту Земли дополнительный геопозиционный спутник для национальной системы Beidou — аналог американского GPS.

333v.ru Орбита

В заявлении управления отмечается, что запуск ракеты прошел в штатном режиме. Состоявшийся запуск стал 251-м по счету для ракет проекта Long March-2B. До конца года Китай планирует вывести на орбиту дополнительные 5−7 спутников, благодаря чему зона покрытия Beidou увеличится почти вдвое, пишет «Сина синьвэнь».

В настоящее время на орбите Земли присутствует 17 спутников одноименной системы, на поверхности планеты успешно функционирует около 300 ретлансляторов сигнала. Навигационная система Beidou доступна в 30 странах и регионах.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Национальная служба географической навигации КНР представила новое поколение микрочипов, которыми будут оснащены спутники китайской навигационной системы Beidou. Главной особенностью новых чипов стало позиционирование, точность которого достигает полуметра.