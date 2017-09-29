Москва, 29 сентября, 2017, 09:00 — ИА Регнум. В Москве не менее ста человек провели почти всю ночь возле ГУМа, где 29 сентября начнутся продажи нового iPhone 8. Занимать места в очереди начали примерно за сутки.

Apple-iphone.ru Iphone 8

Очевидцы заявили, что места в очереди продавали неизвестно откуда взявшиеся «организаторы», и те, кто пришли первыми, оказались в списках в третьей десятке, сообщает РЕН-ТВ.

«Девушка, которая была на 61-м месте, купила первое (место в очереди) за 10 тыс. рублей. Ей очень повезло — буквально за какие-то гроши купили первое место, и сейчас она сможет продать его за больше, чем 60 тысяч рублей», — говорит очевидец.

Старт продаж iPhone 8 открылся, в 10:00 начнутся продажи в ГУМе. Годом ранее в такой же очереди 23 сентября за iPhone 7 стояли более 300 человек. Очередь растянулась по Красной площади.

В этом году новинка представлена в золотом, черном и сером цвете. Тем не менее желающих купить новинку ощутимо меньше не только в России: такого ажиотажа, как в предыдущие годы, не было в первый день продаж iPhone 8 в США, Австралии, Великобритании и странах Азии.

В Сан-Франциско у магазина собралось 80 человек, а в Сиднее — менее 30 человек. В предыдущие годы людей было гораздо больше, сообщает Reuters. В Лондоне в первый день продаж телефон купили всего семь человек.

Три новые модели iРhone: iPhone 8, iPhone 8 Plus и iРhone Х можно будет приобрести за сумму от 56,9 тыс. руб, а iPhone 8 Plus — от 64,99 тыс.