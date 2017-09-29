Москва, 29 сентября, 2017, 08:32 — ИА Регнум. Эксперты предположили, что в ближайшее время в отставку могут уйти главы Калмыкии, Северной Осетии, Республики Алтай, Новосибирской, Мурманской, Омской, Владимирской и Ивановской областей, главы Алтайского и Приморского краев, а также губернатор Санкт-Петербурга. Рейтинг устойчивости губернаторов рассчитан в экспертном докладе холдинга «Минченко Консалтинг» «Политбюро 2.0 и губернаторский корпус».

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Согласно предложенной авторами доклада методике расчета, каждому из губернаторов присваивается оценка, исходя из девяти критериев. Деятельность глав регионов анализировалась с января по август 2017 года. Доклад был представлен в конце сентября, уже после того, как несколько губернаторов, оказавшихся «красной зоне», были отправлены в отставку.

Глав регионов оценивали по девяти критериям: поддержка внутри Политбюро 2.0, наличие у губернатора под управлением большого проекта, экономическая привлекательность региона, окончание полномочий, наличие у губернатора уникального позиционирования, качество политического менеджмента, конфликты губернатора на федеральном уровне и конфликты на региональном уровне, вмешательство силовых структур (угроза уголовного преследования и аресты в команде губернатора).

Были сформированы три группы риска: отставка маловероятна, есть риск отставки и вероятность отставки высокая. Губернаторы, отставка которых наиболее вероятна по мнению экспертов, получили 8 и менее баллов.

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Наименьшее количество баллов получили глава Калмыкии Алексей Орлов (4 балла), глава Новосибирской области Владимир Городецкий (5 баллов), глава Мурманской области Марина Ковтун (6 баллов), губернатор Алтайского края Александр Карлин (6 баллов) и глава Омской области Виктор Назаров (6 баллов).

У главы Приморья Владимира Миклушевского семь баллов, по восемь баллов получили губернаторы Владимирской области Светлана Орлова, Ивановской области Павел Коньков и главы Северной Осетии Вячеслав Битаров и Алтая Александр Бердников. У губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко также 8 баллов.

Самое большое количество баллов, и, следовательно, самыми устойчивыми, стали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Тульской области Алексей Дюмин и руководитель ЯНАО Дмитрий Кобылкин (19 баллов).

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Также отставка не грозит, по данным аналитиков, Андрею Воробьеву (Московская область), Евгению Савченко (Белгородская область), Анатолию Артамонову (Калужская область), Дмитрию Миронову (Ярославская область) и Максиму Решетникову (Пермский край).

Выработанная модель оценки устойчивости губернаторов основана на авторской модели «Политбюро 2.0», которой пытаются доказать, что фактор элитной поддержки при принятии кадровых решений в России является доминирующим, и, более того, он усилился за последние два года.

Впрочем, подходы группы «Минченко консалтинг» при оценке ими политических деятелей уже подвергались критике. Так, после публикации в августе 2017 года очередного доклада «Политбюро 2.0», в котором говорилось об ослаблении позиций главы «Роснефти» Игоря Сечина, пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев заявил, что такая «расстановка людей по местам» — это мания величия.

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Он добавил, что аргументы компании Минченко «вызывают подозрения в корыстных помыслах». Таким образом, Леонтьев предположил, что авторы исследования либо душевно расстроены, либо действуют из корыстных интересов, а потому представляемый ими доклад «Политбюро 2.0» не может рассматриваться всерьез.

Напомним, в руководстве российских регионов произошли крупные кадровые перестановки. За несколько дней посты губернаторов покинули Николай Меркушкин (Самарская область), Валерий Шанцев (Нижегородская область), Игорь Кошин (Ненецкий АО).