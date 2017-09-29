Чикаго, США, 29 сентября, 2017, 07:02 — ИА Регнум. Государственный флаг Китая был поднят на Центре Ричарда Дж. Дэйли в Чикаго в честь празднования 68-й годовщины со дня образования КНР, сообщает 28 сентября агентство «Синьхуа».

Флаг КНР

Сотни китайцев, американцев китайского происхождения и жителей Чикаго других этнических групп приняли участие в церемонии водружения флага КНР, на которой также звучал китайский гимн.

Зрители размахивали небольшими флажками США и КНР напротив «Дэйли-плазы», а также наблюдали за традиционными китайскими представлениями вроде танцев под барабаны, а также концерта традиционной музыки.

Обращаясь к собравшимся, генеральный консул КНР в Чикаго Хун Лэй высоко оценил вклад китайского сообщества Чикаго в развитие китайско-американской дружбы и выразил надежду на совместное укрепление отношений между странами.

«Будучи крупнейшей развивающейся страной и крупнейшей развитой страной мира, Китай и США связали свои общие интересы, несмотря на различия», — заявил Хун.

Руководитель управления по общественным связям губернатора штата Иллинойс Брюса Раунера Томас Чой заявил, что сейчас отмечаются многие достижения Китая и еще больше возможностей видны на горизонте.

Напомним, что в Китае с 1 октября начинается «Золотая неделя» празднеств. В этом году празднование Дня образования КНР совпало с Праздником середины осени. Китайские железнодорожные перевозчики и туристические компании ожидают резкого влета активности и прибыли.