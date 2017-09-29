Пекин, 29 сентября, 2017, 05:34 — ИА Регнум. Грядущее столетие Великой октябрьской революции побудило Компартию Китая задуматься о причинах распада советского государства и организовать «красные туры» в Россию, сообщает 28 сентября газета Global Times.

Китайский плакат

Семинар на тему «Октябрьская революция и социализм с китайскими особенностями» прошел в китайской столице 26 сентября. Член Политбюро ЦК Компартии Китая и глава партийного Департамента по связям с общественностью Лю Цибао выступил на нем с речью.

«Провал пути Советского Союза имеет множество причин, включая консервативность и жесткость, однако, главной фундаментальной причиной стало отклонения от пути марксизма-ленинизма и социализма, который был заложен Октябрьской революцией», — заявил Лю в своем выступлении.

«Провал Советского Союза в экономике был вызван консервативной политической системой, которая отказывалась от реформирования и расходовала слишком много средств на военные нужды. Когда же в 1980-е годы проблемы уже нельзя было скрыть, начались реформы, идущие вразрез с партийными принципами. Однако, было уже слишком поздно, это и стало непосредственной причиной обрушения страны. Это наш взгляд на причины распада СССР, который мы исповедуем с эпохи Дэн Сяопина», — заявил профессор Партийной школы при Чунцинском муниципальном парткомитете Су Вэй.

Лю также заявил, что 100 лет назад Китай был слаб, беден и слабо мог сопротивляться захватчикам.

«Но сейчас мы как никогда близки к цели великого обновления китайской нации, у нас есть больше уверенности и возможностей, чем, когда бы то ни было в истории, что мы свою цель достигнем», — заявил он, добавив, что «мы выбрали путь, начатый Октябрьской революцией и мы соединили фундаментальные принципы марксизма-ленинизма с реалиями нашей революции, особенностями устройства и развития нашей страны. Поэтому мы открыли путь, подходящий нашему народу, который приведет нас к обновлению».

Помимо проведения исторических параллелей, на семинаре обсуждался вопрос «красного туризма» в Россию по местам революционной славы Китая и России: от родины Мао Цзэдуна в провинции Хунань до Петрограда, с которого началась Великая Октябрьская революция в России.

Отметим, что распад СССР привлекает особое внимание китайских властей. В стране создаются специальные институты по изучению причин распада первого в истории государства рабочих и крестьян, чтобы извлечь уроки истории не повторить печальный опыт Советского Союза.

Так, после избрания на пост главы китайского государства, председатель КНР Си Цзиньпин в 2013 году, оголяя бичи современного китайского общества вроде «поклонения желтому дьяволу», продажности чиновников и упадка морали, заявил, что китайское руководство не хочет «закончить как Горбачев». После этого в Китае началась кампания по борьбе с коррупцией среди партийных и беспартийных чиновников, роскошью и излишествами.