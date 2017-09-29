Вашингтон, 29 сентября, 2017, 04:43 — ИА Регнум. Намерение приступить к своим должностным обязанностям в ближайшее время выразил Джон Хантсман, которого американский Сенат утвердил послом США в России, в социальной сети Twitter.

World Economic Forum Джон Хантсман

Комментируя решение Сената, дипломат написал:

«Для меня это честь — служить нашей великой стране на посту посла США в России. С нетерпением ожидаю возможности приступить к выполнению обязанностей в американском посольстве в Москве».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские сенаторы приняли решение по Хантсману 28 сентября. Бывший губернатор американского штата Юта сменит на дипломатическом посту Джона Теффта, три года проработавшего в России.

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Теффт, покидая Россию, заявил, что американский санкции, введенные в отношении РФ, не помогли решить украинскую проблему, но повлияли на российскую политику.

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