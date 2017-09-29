Вашингтон, 29 сентября, 2017, 04:14 — ИА Регнум. Кандидатура экс-губернатора американского штата Юта Джона Хантсмана на должность посла в России утверждена Сенатом США, сообщает американское ведомство в официальном Twitter.

Gage Skidmore Джон Хантсман

«Сенат утвердил Джона Хантсмана-младшего из штата Юта послом США в РФ», — говорится в сообщении.

Напомним, 28 сентября посол США в России Джон Теффт завершил свою дипломатическую миссию и выехал в Соединенные Штаты. На этом посту дипломат проработал три года, а его предшественником был Майкл Макфол.

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О будущем назначении Хантсмана Теффт сообщал еще в конце мая 2017 года. Должность бывшему губернатору Юты предложил американский президент Дональд Трамп.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидатуру Хантсмана Комитет Сената США по иностранным делам одобрил 26 сентября.