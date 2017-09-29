Магаданская область, 29 сентября, 2017, 03:57 — ИА Регнум. В Магаданской области в период лососевой путины 2017 года было освоено около 71% от плана или 6,3 тыс. тонн рыбы. Такие цифры обнародовало Охотское территориальное управление Росрыболовства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рыба

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Согласно предварительным данным, в лососевую путину 2017 года освоен 71% от плана или около 6,3 тыс. тонн лососевых. В общей сложности для Магаданской области было выделено чуть более 7 тыс. тонн лососей.

«Данные о вылове будут скорректированы, с учётом вылова представителями КМНС и рыбоводами. Можно сказать, что текущая путина прошла на уровне освоения в путину цикличного 2015 года, когда было выловлено 6,9 тыс. тонн лососевых», — отметили специалисты территориального управления Росрыболовства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае после провальной летней путины осенняя путина идёт с опережением графика. Рыболовецкие предприятия к началу сентября 2017 года выловили свыше 6 тыс. тонн красной рыбы, что вдвое больше по сравнению с 2016 годом.