Москва, 29 сентября, 2017, 02:36 — ИА Регнум. Власти Украины вновь начали муссировать языковой вопрос, потому что у них пока не хватает сил окончательно вытеснить Донбасс. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» озвучил и.о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

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«Украинский язык не вызывает никакого отторжения на Донбассе, есть люди, которые в быту общаются на украинском языке. Но с момента, когда в феврале 2014 года была попытка отменить закон о языках, вот здесь начались серьёзные проблемы: ушёл Крым, отторгается сейчас Украина и Донбасс на этом тезисе», — отметил представитель ЛНР.

«Складывается впечатление, что сейчас не хватает сил для того, чтобы окончательно Донбасс вытеснить из Украины, и снова муссируется языковый вопрос, именно для этого», — добавил Владислав Дейнего.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко подписал новый закон об образовании, согласно которому представители национальных меньшинств с 2018 года смогут обучаться на родном языке только в детском саду и начальной школе.

Порошенко также заявил, что преподаватели должны общаться с воспитанниками на украинском языке не только на уроках, но и на переменах.