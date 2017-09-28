Пекин, 29 сентября, 2017, 01:06 — ИА Регнум. Китай зарегистрировал 8 тыс. миротворцев в ООН, находящихся в резерве, сообщает 28 сентября агентство «Синьхуа».

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Китайские военные

Как утверждает пресс-секретарь Министерства обороны КНР У Цянь, 22 сентября завершилась регистрация китайских миротворцев согласно требованиям новой системы готовности миротворческих сил ООН.

«Резервные силы сыграют конструктивную роль в поддержании глобального мира и региональной стабильности», — заявил У.

Отряды китайских наземных сил, флота и ВВС, а также войска снабжения сначала будут выполнять задачи по тренировке боеготовности и устранению последствий природных бедствий в самом Китае, а только потом их допустят к выполнению миссий за рубежом.

Будучи одним из постоянных членом Совбеза ООН, Китай предоставляет своих солдат для выполнения миротворческих задач, а также обеспечивает финансирования этих операций.

Напомним, что с момента присоединения Китая к миротворческим операциям в 1990 году, Китайские войска применялись 24 раза. Всего через них прошло более 36 тыс. солдат. В настоящее время в общей сложности 2506 китайских миротворцев выполняют различные задачи в рамках восьми миссий ООН по всему миру.