Москва, 29 сентября, 2017, 00:09 — ИА Регнум. В Москве более 160 тысяч камер наружного наблюдения подключили к системе распознавания лиц, которая способна установить личность человека, а также его пол и возраст. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

Sylenius Распознавание лиц

Сообщается, что теперь у жителей столицы появился «дополнительный уровень защиты». По словам главы департамента информационных технологий Москвы Артема Ермолаева, подобные технологии «должны внедряться очень ответственно».

«Наш приоритет — баланс между конфиденциальностью и безопасностью, и мы придерживаемся строгой внутренней политики контроля, гарантирующей соблюдение прав граждан», — сказал он.

Подготовкой данной системы занимались специалисты компании NtechLab — разработчика алгоритмов на основе нейронных сетей, ранее запустившего популярный сервис FindFace, который ищет людей по фотографиям в социальной сети «ВКонтакте».

В первую очередь, данная система должна помочь правоохранительным органом в поиске преступников. С помощью этой системы можно будет за несколько секунд идентифицировать человека и выстроить его маршрут передвижения по городу.

Напомним, московская сеть камер видеонаблюдения состоит из 160 тыс. видеокамер и охватывает 95% подъездов жилых домов.