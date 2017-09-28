Москва, 29 сентября, 2017, 01:10 — ИА Регнум. Сегодня, 29 сентября, Госдума обсудит в первом чтении правительственный законопроект, предлагающий усовершенствовать порядок оформления документов о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) по европротоколу, сообщает ИА REGNUM.

Schekinov Alexey Victorovich ДТП

Речь идет об оформлении документов о ДТП без привлечения сотрудников полиции. Такая практика уже действует сегодня: по данным Российского союза автостраховщиков, в 2016 году порядка 30% страховых случаев были урегулированы по европротоколу. При этом, размер страхового возмещения, причитающегося потерпевшему, сегодня не может превышать 50 тыс. рублей. В правительстве предлагают увеличить этот лимит вдвое.

Учитывая, что средний размер страхового возмещения по договору обязательного страхования в настоящее превышает 65 тыс. рублей, а также сложности определения на месте ДТП его участниками примерного размера причиненного транспортному средству вреда, проект федерального закона предусматривает повышение с 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей максимального размера страхового возмещения по ДТП, оформленным по европротоколу, отмечают авторы законопроекта.

Кроме того, оформлять ДТП по европротоколу станет возможно и в случае, если участники аварии не пришли к согласию по поводу обстоятельств происшествия — если авария произошла в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

В правительстве считают, что такая мера обеспечит оперативное урегулирование документов и сократит количество выездов сотрудников полиции в места аварий без человеческих жертв.

При этом, отмечают авторы инициативы, в Москве и Санкт-Петербурге, а также ближайших к ним областях сегодня реализуется эксперимент, который позволяет оформлять по европротоколу ДТП со страховым возмещением в размере полной суммы по ОСАГО (400 тыс. рублей). При этом, данные об аварии должны быть зафиксированы с помощью технических средств контроля, которые будут передаваться из информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в автоматизированную информационную систему ОСАГО. Как указывают в правительстве, такие требования для оформления документов по европротоколу станут обязательными с 1 октября 2019 года.

Авторы законопроекта также рассматривают вариант использовать специальное программное обеспечение для мобильных телефонов, чтобы их можно было использовать в качестве альтернативы для получения данных о ДТП.