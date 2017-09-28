Минск, 28 сентября, 2017, 20:33 — ИА Регнум. Белоруссия считает реалистичным сценарий, при котором в ближайшее время республика может увеличить экспорт своих нефтепродуктов в страны Европейского союза. Причем сыграть Минск планирует на дефиците дизельного топлива на международном рынке. Об этом сегодня, 28 сентября, на V Международной отраслевой конференции «Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница» заявил исполняющий обязанности генерального директора ЗАО «Белорусская нефтяная компания» Сергей Гриб.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтепродукты

По его словам, сейчас стране необходимо развивать экспортные потоки, поскольку с модернизацией нефтеперерабатывающих заводов объем продукции растет. В этом случае основные рынки сбыта белорусских нефтепродуктов — рынки соседних стран.

Гриб подчеркнул, что сегодня наблюдается большой интерес к белорусским ресурсам со стороны Украины. Однако главная цель «Белорусской нефтяной компании» — это европейские рынки. Так, спрос на нефтепродукты растет в Польше, где уже работает «дочка» белорусской компании.

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Кроме того, планируется увеличить поставки в Словакию и Польшу, зайти на рынки прибалтийских стран. Сейчас на глобальном рынке дефицит дизельного топлива, поэтому «Белорусская нефтяная компания» надеется сыграть на этом, рассчитывая на то, что такая тенденция сохранится на ближайшие 3—4 года.

Напомним, что единственным источником экспорта нефти для белорусских НПЗ является Россия. В начале 2017 года поставки нефтепродуктов из Белоруссии в ЕС сократились на 33% из-за уменьшения поставок российской нефти в конце 2016 года. На такую меру Москва пошла, чтобы побудить Минск оплатить долг за газ. В результате спор удалось разрешить, однако белорусская сторона «выбила» себе ряд преференций.

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Осуществляет поставки своих нефтепродуктов Белоруссия через прибалтийские порты, которые выживают фактически только за счет перевалки этих грузов. Причем Минск отказывается отправлять нефтепродукты через российские порты, что вызывает недовольство российской стороны. Президент России Владимир Путин уже обращал внимание на необходимость снизить железнодорожные тарифы, а также обязать белорусские НПЗ использовать российскую инфраструктуру для транспортировки груза на экспорт в Европу: привязать получение беспошлинной российской нефти к использованию инфраструктуры в РФ для реэкспорта нефтепродуктов.

РЖД уже предоставила белорусской стороне 50-процентную скидку. Однако Минск продолжает настаивать на том, чтобы Москва предложила более выгодные условия, чем те, на которых сейчас осуществляется перевалка белорусских нефтепродуктов в портах Прибалтики. Гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов отмечал ранее, что Белоруссия будет продолжать торговаться и «выбивать» для себя льготы до последнего. Также, предположил эксперт, белорусы боятся быть уличенными в мошеннических схемах при реэкспорте нефтепродуктов в ЕС: раньше республику уже ловили на том, что под видом растворителей и разбавителей она продавала в европейские страны нефтепродукты, из-за чего российский бюджет недополучал часть доходов в виде пошлин, а Белоруссия на этом неплохо зарабатывала.

В том случае, если «Белорусской нефтяной компании» удастся нарастить экспорт нефтепродуктов в ЕС в ближайшее время, это может стать новым аргументом на переговорах с Россией по поводу перевалки груза через порты в Санкт-Петербурге и Усть-Луге.