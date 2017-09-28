Москва, 28 сентября, 2017, 19:55 — ИА Регнум. Россия в 2017 году побьёт рекорд по сбору урожая зерна, установленный в 1978 году в СССР. Об этом 28 сентября заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачёв, выступая на заседании правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Советский плакат «Соберем с целины богатый урожай!». 1954

Как отметил министр, из-за неблагоприятных погодных условий в ряде российских регионов Минсельхоз «был осторожен в оценках итогового валового сбора», однако на сегодняшний день убрано уже 85% посевных площадей и намолочено почти 122 млн тонн зерновых в бункерном весе.

«Мы можем с уверенностью говорить о том, что будет собран рекордный урожай, может быть, за всю историю России — и, конечно, Советского Союза», — сказал Ткачёв.

Министр напомнил, что подобного объёма урожай был собран в 1978 году — 127 млн. «В этом году мы этот рекорд побьём, не сомневаюсь, но площадь земель под зерновыми культурами составляла 78 млн гектаров, а сегодня — 47 млн», — подчеркнул он.

«Если мы восстановим эту площадь, то мы дополнительно получим ещё 100 млн тонн зерна. Это к вопросу о потенциале зернового рынка», — добавил глава Минсельхоза.

По его оценкам, уже к 2030 году Россия может собирать не 120 млн, а 150 млн тонн зерновых, и экспорт будет составлять не 40—45 млн, как сегодня, а превысит 70 млн тонн в год.

«Это очень серьёзный рост и, конечно, возможность дополнительно зарабатывать и крестьянам, и, в том числе за счёт экспорта, государству. Такой урожай, конечно, позволит полностью обеспечить растущие потребности в продовольственном и фуражном зерне на внутреннем рынке, а также обеспечить экспортные поставки», — заключил Ткачёв.