Вашингтон, 28 сентября, 2017, 19:06 — ИА Регнум. Американские конгрессмены — республиканец Кристофер Смит и демократ Джим Макговерн — представили законопроект, предусматривающий санкции против нарушителей прав человека в Азербайджане. Они призвали правительство США распространить «Глобальный акт Магнитского» на причастных к репрессиям против критиков власти чиновников.

Сенаторы внесли в Конгресс США проект резолюции под номером 537, содержащий требования об уважении прав человека и верховенстве закона в Азербайджане. В проекте резолюции приводятся конкретные факты нарушения прав человека. В частности, по данным авторов, «коалиция неправительственных правозащитных организаций Азербайджана в августе 2017 года зафиксировала 158 политических заключенных», сообщает «Кавказский узел».

Также указывается на то, что правительство Азербайджана с марта 2017 года заблокировало сайты Meydan TV, газеты «Азадлыг», «Туран ТB» и финансируемой США службы Радио Свобода. Авторы подчеркивают, что по состоянию на 1 сентября 2017 года около 10 журналистов находятся в тюрьме, бакинское бюро Радио Свобода остается закрытым с 2014 года.

Также в проекте сказано, что независимый азербайджанский журналист Афган Мухтарлы был похищен из Тбилиси 29 мая 2017 года, переправлен против его воли в Азербайджан, где был обвинен властями в незаконном пересечении границы и контрабанде.

Законопроект призывает азербайджанские власти немедленно освободить всех политзаключенных и узников совести и прекратить преследование тех, кто защищает права человека.

«Режим в Азербайджане продолжает использовать пытки, политически мотивированные уголовные дела, преследования и похищения за рубежом и иные формы преследования с целью заткнуть рот правозащитникам, независимым журналистам и религиозным лидерам», — заявил Смит, выступая 26 сентября на слушаниях в Конгрессе, говорится в сообщении, опубликованном на сайте конгрессмена.

«США должны использовать этот инструментарий, состоящий из запрета на визы и замораживания активов, для наказания лиц, совершивших нарушения прав человека. Эти санкции разрушили бы безнаказанность, которой пользуются нарушители прав в правительстве Азербайджана», — подчеркнул конгрессмен.

Ранее намерение конгрессменов США применить санкции к Азербайджану приветствовала правозащитная организация Feedom House.

«Один из наиболее репрессивных режимов в мире, Азербайджан продолжает насилие над правами человека, атаки на гражданское общество, правозащитников и независимые медиа», — сказал Майкл Абрамович, президент Freedom House.

Он отметил также, что поддерживает резолюцию Конгресса, призывающую к введению санкций против властей Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) 26 сентября впервые приступил к подготовке обращения в Большую палату Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу об отказе национальных властей исполнять постановление ЕСПЧ. Процедура запущена в отношении Азербайджана. Признание государства нарушителем обязательств по ст. 46 конвенции может привести к исключению из СЕ.

По мнению наблюдателей, решение КМСЕ — скорее всего реакцмя на недавние разоблачения системы подкупа среди депутатов ПАСЕ и в других европейских институтах, созданной азербайджанскими властями.

5 сентября Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — the Organized Crime and Corruption Reporting Project) опубликовал журналистское расследование под названием «Азербайджанская прачечная», в котором утверждается, что власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания $2,9 млрд. Эти деньги, как говорится в расследовании, шли на подкуп европейских политиков, которые лоббировали интересы Азербайджана в ЕС и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в республике. Доступ из Азербайджана на веб-сайт OCCRP уже заблокирован.