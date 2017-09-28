Бухарест, 28 сентября, 2017, 17:44 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл планирует посетить с официальным визитом Румынию. Как сообщило румынское ИА Mediafax, визит намечен на конец октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Пресс-секретарь Румынской патриархии Василе Бэнеску заявил, что визит приурочен к дню святого Дмитрия, которого Румынская православная церковь считает «защитником Бухареста» и празднует его день 27 октября.

«Патриарх Кирилл выразил готовность принять приглашение приехать в Бухарест вместе с другими главами православных церквей из бывших коммунистических стран», — сказал Бэнеску.

По его словам, празднования будут посвящены защитникам православия в период коммунизма и десятилетию патриаршества главы Румынской православной церкви Даниила.