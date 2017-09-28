Россия и Белоруссия будут выращивать сапфиры в «Великом камне»
Минск, 28 сентября, 2017, 16:41 — ИА Регнум. В индустриальном парке «Великий камень», который реализуется на территории Белоруссии китайскими инвесторами, планируется запустить российско-белорусский проект по выращиванию искусственных сапфиров. Об этом сегодня, 28 сентября, заявил на Белорусском инвестиционном форуме глава администрации парка Александр Ярошенко.
«Мы приветствуем приход наших российских партнеров — это совместный белорусско-российский проект по выращиванию в промышленных масштабах искусственных сапфиров. Тема интересная, надеюсь, она получит свое развитие в парке»,— подчеркнул Ярошенко.
По его словам, сегодня в парке юридически оформлены 19 резидентов. 12 из них из Китая, 3 — из РБ. Также в парке зарегистрировано одно американское предприятие, еще одна литовская компания занимается производством экологически чистой упаковки. Белорусская сторона рассчитывает, что в 2017 году в парке будет зарегистрировано еще 20 резидентов, в том числе из Германии, Швейцарии, Италии.
В целом с начала запуска парка было вложено иностранными и белорусскими инвесторами $300 млн. По словам главы администрации «Великого камня», «активность в парке возрастает, динамика прихода резидентов есть». В этом году инвесторами в рамках парка планируется освоить еще $70 млн.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние несколько лет Минск сделал немало шагов в сторону сближения с Пекином. Правда, две страны связывает не так много проектов. Одним из самых амбициозных является китайский технопарк «Великий камень». Президент республики считает, что это инновационный проект, это экологичный и комфортный город будущего для работы и жизни. Этот парк — узловая площадка экономического пояса Шелкового пути.
Изначально «Великий камень», на 60% контролируемый КНР, задумывался как налоговая гавань, свободная таможенная зона, в которой размещались бы китайские высокотехнологичные производства. Однако в результате среди множества китайских приоритетных проектов этот город планируется уже как логистический центр, который смогут использовать только для перевалки китайских товаров на границе с ЕС. Со стороны Минска на этот проект были возложены большие надежды. Однако до сих пор серьезных результатов нет.
За красивыми словами о потенциале «Великого камня» стоит реальность, которая заключается в том, что сегодня у Китая и Белоруссии есть всего три общих интереса: первый — это калийные удобрения, второй — продовольствие, третий ‑ рынок сбыта китайской промышленной продукции. При таком раскладе выигрыш остается за Китаем. Белоруссии в лучшем случае — небольшие проценты.
Сам Александр Лукашенко не скрывает, что больше рассчитывает на китайские инвестиции даже не в «Великий камень», а в белорусские предприятия. Таким образом, Минск хочет брать кредиты не только у России. Причем надежда на КНР велика: ранее Лукашенко говорил, что Россия по вопросам кредитов для Белоруссии «не занимает первое место, на нем — Китайская Народная Республика», которая предоставляет кредитную линию около $15 млрд под реализуемые в РБ проекты. Белорусский президент напирает на то, что Китай «не упрекает в том, что помогает» республике, как бы делая этим сотрудничеством очередной выпад в сторону Москвы.