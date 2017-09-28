Минск, 28 сентября, 2017, 16:41 — ИА Регнум. В индустриальном парке «Великий камень», который реализуется на территории Белоруссии китайскими инвесторами, планируется запустить российско-белорусский проект по выращиванию искусственных сапфиров. Об этом сегодня, 28 сентября, заявил на Белорусском инвестиционном форуме глава администрации парка Александр Ярошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM «Великий Камень»

«Мы приветствуем приход наших российских партнеров — это совместный белорусско-российский проект по выращиванию в промышленных масштабах искусственных сапфиров. Тема интересная, надеюсь, она получит свое развитие в парке»,— подчеркнул Ярошенко.

По его словам, сегодня в парке юридически оформлены 19 резидентов. 12 из них из Китая, 3 — из РБ. Также в парке зарегистрировано одно американское предприятие, еще одна литовская компания занимается производством экологически чистой упаковки. Белорусская сторона рассчитывает, что в 2017 году в парке будет зарегистрировано еще 20 резидентов, в том числе из Германии, Швейцарии, Италии.

В целом с начала запуска парка было вложено иностранными и белорусскими инвесторами $300 млн. По словам главы администрации «Великого камня», «активность в парке возрастает, динамика прихода резидентов есть». В этом году инвесторами в рамках парка планируется освоить еще $70 млн.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние несколько лет Минск сделал немало шагов в сторону сближения с Пекином. Правда, две страны связывает не так много проектов. Одним из самых амбициозных является китайский технопарк «Великий камень». Президент республики считает, что это инновационный проект, это экологичный и комфортный город будущего для работы и жизни. Этот парк — узловая площадка экономического пояса Шелкового пути.

Изначально «Великий камень», на 60% контролируемый КНР, задумывался как налоговая гавань, свободная таможенная зона, в которой размещались бы китайские высокотехнологичные производства. Однако в результате среди множества китайских приоритетных проектов этот город планируется уже как логистический центр, который смогут использовать только для перевалки китайских товаров на границе с ЕС. Со стороны Минска на этот проект были возложены большие надежды. Однако до сих пор серьезных результатов нет.

За красивыми словами о потенциале «Великого камня» стоит реальность, которая заключается в том, что сегодня у Китая и Белоруссии есть всего три общих интереса: первый — это калийные удобрения, второй — продовольствие, третий ‑ рынок сбыта китайской промышленной продукции. При таком раскладе выигрыш остается за Китаем. Белоруссии в лучшем случае — небольшие проценты.

Сам Александр Лукашенко не скрывает, что больше рассчитывает на китайские инвестиции даже не в «Великий камень», а в белорусские предприятия. Таким образом, Минск хочет брать кредиты не только у России. Причем надежда на КНР велика: ранее Лукашенко говорил, что Россия по вопросам кредитов для Белоруссии «не занимает первое место, на нем — Китайская Народная Республика», которая предоставляет кредитную линию около $15 млрд под реализуемые в РБ проекты. Белорусский президент напирает на то, что Китай «не упрекает в том, что помогает» республике, как бы делая этим сотрудничеством очередной выпад в сторону Москвы.