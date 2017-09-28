Ленинградская область, 28 сентября, 2017, 18:00 — ИА Регнум. VII Балтийский форум соотечественников пройдет в Ленинградской области с 4 по 6 октября 2017 года.

Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области VII Балтийский форум соотечественников

Форум уже успел стать традиционной и авторитетной площадкой для встреч и интеллектуальных диалогов российских соотечественников из Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Эстонии, Белоруссии, Германии и других стран региона.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в комитете по печати и связям с общественностью Ленинградской области, в этот раз на форум соберутся более ста представителей из России и стран Балтийского моря.

Среди его участников — главные редакторы ведущих русскоязычных СМИ в Прибалтике, руководители и активисты общественных организаций, правозащитники, чиновники и депутаты различных уровней. В работе форума также примут участие сотрудники Министерства иностранных дел России, депутаты Государственной Думы и представители Совета Федерации, губернатор Ленинградской области.

«Балтийский форум соотечественников — это одно из немногих эффективных мероприятий, которые связаны с русской диаспорой, проживающей за рубежом», — считает Игорь Павловский, член оргкомитета форума.

На форуме обсудят степень влиятельности общественных организаций соотечественников в странах Евросоюза, их информационные возможности, потенциал взаимодействия друг с другом в экономической, культурной, образовательной сферах, межрегиональные связи.

Организатором форума выступает Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области.