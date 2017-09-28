Махачкала, 28 сентября, 2017, 11:54 — ИА Регнум. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов подтвердил своё намерение уйти с занимаемого поста. Такое заявление он сделал сегодня, 28 сентября, в ходе 12-й сессии Народного собрания республики.

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Рамазан Абдулатипов поблагодарил депутатов за работу и призвал никого не переживать по этому поводу, пишет «Новое дело».

Абдулатипов отметил, что в Москве есть люди, которые «на ходу бреют зайцев»: «Они навязывают президенту не очень популярные решения. Но решение президента не принимается без воли Всевышнего».

Также Рамазан Абдулатипов уверен, что вернул чувство достоинства Дагестану.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил о том, что добровольно покидает свой пост. В качестве причины такого решения он назвал пожилой возраст — 71 год. В качестве возможных кандидатов на должность врио главы региона среди прочих эксперты называют заместителя руководителя Росгвардии Сергея Меликова и главу МВД по Дагестану Абдурашида Магомедова.

Напомним, Рамазан Абдулатипов был назначен исполняющим обязанности главы Дагестана 28 января 2013 года. В сентябре того же года его официально избрали на этот пост депутаты парламента региона. Абдулатипова называют политическим долгожителем, ему 71 год.

Вслед за главой республики 27 сентября о своём намерении покинуть пост заявил и министр по делам молодёжи Арсен Гаджиев. На своей странице в Instagram он поблагодарил Абдулатипова за доверие и возможность попробовать свои силы в правительстве республики, а также написал, что направил заявление в администрацию главы и правительства Дагестана с просьбой об отставке.

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