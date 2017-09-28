Брюссель, 28 сентября, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Еврокомиссия призывает к депортации 1,5 млн беженцев «в ближайшем будущем», пишет 27 сентября Der Kurier.

Беженцы

Еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Дмитрий Аврамопулос отмечает, что две трети тех беженцев, которым было отказано в предоставлении убежища, до сих пор остаются в ЕС.

Это связано с тем, что чаще всего эти беженцы происходят из стран, где в настоящее время идет война, и депортировать их на родину считается «крайне опасным» шагом.

Иная ситуация обстоит с африканскими странами, со многими из которых у Брюсселя нет договоренностей о принятии обратно своих граждан, депортированных из ЕС.

Но в ближайшем будущем, по словам Аврамопулоса, «данная ситуация должна быть исправлена».

Он призвал правительства стран — членов ЕС активно сотрудничать с агентством ЕС по безопасности внешних границ Frontex, которое занимается депортацией беженцев и предоставляет для этой цели пассажирские самолеты.

Как сообщало ИА REGNUM, за девять месяцев 2017 года благодаря работе Frontex было осуществлено 220 рейсов, на родину были депортированы в общей сложности более 10 тыс. беженцев.

Глава агентства Frontex Фабрис Леггери подчеркивает, что временной фактор в данном вопросе играет «очень важную роль». Беженцы, которым было отказано в предоставлении убежища, стремятся найти другие пути, чтобы остаться в ЕС.