Москва, 28 сентября, 2017, 07:37 — ИА Регнум. В южных областях России в ночь с 27 на 28 сентября отмечались заморозки. Ночная температура воздуха достигала минус 3 градусов, сообщили в центре погоды Фобос.

Free-Photos Заморозки

Похолодание на юге страны связано с антициклоном, который накрыл практически всю европейскую часть страны.

С его приходом начнут поступать порции арктического воздуха, температура воздуха будет понижаться.

Минувшей ночью ночные заморозки отмечались в Тверской и Калужской областях, столбик термометра опускался до минус 2 градусов.

В Волгоградской области, Астраханской области, Калмыкии и Ставропольском крае ночная температура понижалась до минус 2−3 градусов.

Нулевые температуры фиксировались в Саратовской области.

В ночь с 28 на 29 сентября ниже нуля могут опуститься столбики термометров на Северо-Западе, а также в Черноземье, на Средней Волге и в степных районах юга России.

В средней полосе России заморозков пока не ожидается. Но дневная температура будет на 2−4 градуса ниже средних многолетних значений, воздух прогреется до +5…+10.

В выходные дни (30 сентября — 1 октября) ночная температура ниже нуля ожидается во многих областях Центральной России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень опасности в связи с возможными заморозками и туманом.

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