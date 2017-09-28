Казань, 28 сентября, 2017, 05:39 — ИА Регнум. Постановлением кабинета министров Татарии работникам культуры, искусства и кинематографии государственных библиотек, музеев, других учреждений музейного типа и культурно-досуговых учреждений культуры увеличили размер повышающего коэффициента приоритета отрасли. Для работников, имеющих основное общее образование, среднее общее образование и среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих его повысили с 1,347 до 1,441. Нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2017 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Кроме того, для работников, имеющих среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена, а также высшее образование с квалификацией «магистр» или «дипломированный специалист» коэффициент увеличен с 1,570 до 1,680. Для работников, имеющих высшее образование и квалификацию «бакалавр», рост коэффициента был с 1,647 до 1,762.

Данное повышение оплаты труда затронуло и работников сферы научных исследований, разработок государственных учреждений культуры.

Напомним, ранее премьер-министр республики Алексей Песошин заявил, что консолидированный бюджет Татарии на три последующих года будет дефицитным. Одна из причин дефицита — увеличение расходов, направляемых на рост зарплат в соответствии с майскими указами президента РФ. Темп роста фонда заработной платы прогнозируется в пределах 104,2−104,9%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с исполнением зарплатной части майских указов по ряду бюджетных отраслей дела обстоят пока плохо.

Так, для младшего и среднего медицинского персонала, социальных работников, работников учреждений культуры, а также преподавателей и мастеров производственного обучения оплата труда не достигла уровня средней заработной платы по региону. В частности, работники учреждений культуры имели 23,15 тыс. рублей, что на 26,5% меньше средней по региону.

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Для сравнения, в 2016 году среднемесячная начисленная зарплата в органах исполнительной власти Татарии составляла 43 053 рубля и относительно 2015 года выросла на 4%. У госслужащих в терорганах федеральных ведомств зарплата подросла сразу на 18,6% — до 37 529 рублей. В органах местного самоуправления зарабатывали 31 472 рубля. И с 1 октября в регионе ожидается повышение месячных окладов государственным служащим Татарии и индексация денежного вознаграждения лицам, замещающим госдолжности.