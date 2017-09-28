Москва, 28 сентября, 2017, 04:13 — ИА Регнум. Тенденция низкого темпа инфляции в России сохраняется, 27 сентября заявил российский министр экономического развития Максим Орешкин на «правительственном часе» в Совфеде.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Сохраняется тенденция на довольно низкие темпы инфляции, у нас как раз, наверное, ближе к нижней границе будет, около нуля», — отметил он.

По словам министра, в сентябре существует риск получить небольшую дефляцию.

Напомним, по данным Росстата, с 19 по 25 сентября потребительские цены остались в среднем неизменными — инфляция оказалась на нулевом уровне.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Орешкин заявил, что низкая инфляция помогла убрать с рынка неэффективных игроков.

Министр отметил, что сейчас в банковской системе идет остановка неэффективного кредитования. В результате появляется возможность быстрого снижения ключевой ставки.