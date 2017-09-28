Москва, 28 сентября, 2017, 03:48 — ИА Регнум. Смертность населения России снизилась на 2,5% за восемь месяцев 2017 года, 28 сентября со ссылкой на российского министра здравоохранения Веронику Скворцову сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Лечение

«За 8 месяцев текущего года по данным Росстата смертность населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 2,5% и составила 12,7 случаев на 1000 населения (8 месяцев 2016 г. — 13,0), — сообщили в пресс-службе. — Это означает, что за восемь месяцев 2017 года удалось сохранить на 31,2 тысяч человеческих жизней больше, чем годом ранее».

Отмечается, что в наибольшей степени удалось сократить смертность, вызванную туберкулезом: показатель снизился на 17,7% (то есть 6,5 на 100 тыс. населения). Также сокращена смертность от болезней органов дыхания: на десять процентов (43,4 на 100 тыс. населения), причем от пневмонии — на 19,5%.

Смертность от заболеваний органов пищеварения снижена на 4,5% (63,0), а от болезней системы кровообращения — на 3,7% (596,4).

«Особо отмечу снижение смертности от новообразований — на 3% (196,9 на 100 тыс. населения), причем впервые уровень смертности от злокачественных новообразований достиг 194,3 на 100 тыс. населения, то есть целевого показателя», — сказала Скворцова.

Министр отметила, что смертность от ДТП снизилась на восемь процентов, а от отравлений суррогатами алкоголя — на 20,3%.

«На протяжении текущего года удерживается исторический минимум показателя младенческой смертности, которая за 8 месяцев снизилась на 12%, составив 5,3 на 1 000 родившихся живыми (8 месяцев 2016 г. — 6,0)», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 сентября 2017 года смертность в России снизилась на 23,7 тысяч человек (на 2,3%) — по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В 43 регионах (из 85) смертность уже ниже 5,0.